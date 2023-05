Medien: HSV-Führung auf dem Prüfstand

IMAGO/Philipp Szyza

Bleibt Jonas Boldt beim HSV?

Der Hamburger SV will in seiner fünften Saison in der 2. Bundesliga endlich den Aufstieg schaffen, rangiert aktuell aber lediglich auf dem Relegationsplatz. Die Ergebnisse der kommenden Wochen sind für HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Trainer Tim Walter womöglich ebenfalls entscheidend.

Das große Ziel des direkten Aufstiegs ist für den HSV nach dem 2:2 gegen den SC Paderborn in weite Ferne gerückt. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt nunmehr vier Punkte. Zwangsläufig geraten die Verantwortlichen in den Fokus.

Wie die "Sport Bild" berichtet, besitzt der Vertrag von Sportvorstand Boldt eine Vereinbarung, die eine Trennung nach dem Saisonende ermöglichen könnte.

Die HSV-Kontrolleure schauen an den restlichen Spieltagen wohl genau hin und analysieren den Auftritt der Mannschaft. Sie entscheiden am Ende über die Zukunft der sportlichen Leitung. Jedoch soll Boldt in dem Gremium einige Fürsprecher haben, da er dem Verein wieder mehr Kontinuität gegeben hat.

HSV: Nicht-Aufstieg bedeutet keine zwangsläufige Trennung

Somit könnte die Zusammenarbeit zwischen Boldt und dem HSV selbst bei einem Scheitern in der Relegation fortgesetzt werden.

Gleiches gilt wohl auch für HSV-Trainer Tim Walter. Seine Position könnte bei einem Nicht-Aufstieg ebenso gefährdet sein. Allerdings soll neben dem Tabellenplatz auch die sportliche Entwicklung der Mannschaft eine entscheidende Rolle spielen.

Ein Verbleib in der 2. Bundesliga hätte indes definitiv Folgen. "Sport Bild" zufolge kassieren die Rothosen derzeit 17,3 Millionen Euro an TV-Geldern. Im kommenden Jahr wären diese Einnahmen dann niedriger.

Zudem drohen den Hamburgern mehrere Abgänge. Robert Glatzel besitzt angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Ludovit Reis kann den HSV wohl für fünf Millionen Euro verlassen, Sonny Kittel sogar ablösefrei.

Dem Bericht nach haben sich Jean-Luc Dompé und auch Kapitän Sebastian Schonlau in den Blickpunkt einiger Bundesliga-Vereine gespielt.