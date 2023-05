Bericht: BVB wusste nichts von Bellinghams England-Trip

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Jude Bellingham könnte den BVB im Sommer verlassen

Die Gerüchteküche um BVB-Starspieler Jude Bellingham brodelte in den letzten Wochen immer heißer. So soll Real Madrid der größte Anwärter auf eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Borussia Dortmund sein, der am letzten Sonntag noch zwei Treffer beim 6:0-Kantersieg seiner Mannschaft gegen den VfL Wolfsburg beisteuerte. Eine offenbar nicht angemeldete Auslandsreise sorge jetzt für einige Fragezeichen beim BVB.

Über die sozialen Medien teilte Bellingham zum Wochenbeginn selbst mit, sich in England aufzuhalten. Am Montagnachmittag schaute er seinem Bruder Jobe Bellingham zu, der mit Birmingham City in der zweiten englischen Liga gegen Sheffield United verlor.

Einen Tag später, am Dienstagabend, soll der 19-Jährige mit seiner Mutter Denise Bellingham wieder zurück nach Dortmund geflogen sein. Am Mittwoch startet dann die heiße Vorbereitung beim BVB auf den 31. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach.

Dass sich Bellingham nach dem Regenerationstraining am Montag direkt zum Flughafen begeben hatte und in seine englische Heimat geflogen war, soll ohne Abstimmung mit dem BVB erfolgt sein. Das zumindest vermeldeten die "Ruhr Nachrichten" am Mittwoch.

Bellinghams Zukunftsentscheidung gefällt?

Inmitten des heißen Titelrennens mit dem FC Bayern nicht vor Ort in Dortmund zu verweilen, sondern eine Flugreise nach Birmingham zu unternehmen, dürfte bei den Dortmunder Klub-Verantwortlichen nur mäßig gut angekommen sein. Offizielle Stellungnahmen dazu gab es bisher keine.

Laut dem Zeitungsbericht dürfte es bei dem Bellingham-Trip nach England aber nicht nur um den Besuch des Birmingham-Spiels seines Bruders gegangen sein. Auch ein Treffen mit Vater und Berater Mark Bellingham sowie Ratgeber Mark Bennett habe es höchstwahrscheinlich gegeben, bei dem wohl es um die sportliche Zukunft des BVB-Stars ging.

Möglicherweise wurde dabei sogar eine endgültige Entscheidung gefällt, wie es am dem kommenden Sommer mit Bellingham und Borussia Dortmund weitergehen wird.

Zuletzt wurde über einen möglichen 150-Millionen-Euro-Wechsel vom BVB zu Real Madrid spekuliert. Offiziell verkündet wurde in der Personalie allerdings noch gar nichts.