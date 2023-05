Matthäus würde eigenen Titel für Gladbach geben

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Lothar Matthäus spielte in seiner Profi-Karriere (u.a.) für Gladbach und den FC Bayern

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat auf seinen brisanten Transfer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern im Jahr 1984 zurückgeblickt, der bis heute die Gemüter erregt, weil Matthäus damals kurz vor seinem Wechsel im DFB-Pokalfinale ausgerechnet gegen seinen neuen Klub einen Elfmeter verschoss, und verraten, was er alles dafür geben würde, den Pokaltriumph doch noch an den Niederrhein zu holen.

Als Lothar Matthäus Ende Mai 1984 im Finale des DFB-Pokals zum Elfmeter antrat, ahnte er schon, dass das nicht gut enden könnte. Immer wieder hatte er dem damaligen Gladbach-Coach Jupp Heynckes gesagt, dass er nicht schießen wolle, doch der Trainer bestand darauf. Matthäus trat also als erster Schütze an, doch der Ball flog über das Tor von Bayern-Keeper Jean-Marie Pfaff. Ein denkbar schlechter Auftakt für die Fohlenelf, die schlussendlich mit 6:7 gegen die Münchner unterlag.

Der Fan-Ärger prasselte nach der Partie vor allem auf Matthäus ein, der damals 23-Jährige wurde als Verräter und Judas beschimpft, weil schon klar war, dass er nach der Saison zum FC Bayern wechseln wird. In der "Sport Bild" betonte Matthäus nun, dass die Vorwürfe, er könnte möglicherweise absichtlich verschossen haben, bis heute tief sitzen.

"Andere zerbrechen nach so einer Szene", blickte er zurück. "Es hätte doch nichts Schöneres gegeben, als mich mit einem Pokalsieg aus Mönchengladbach zu verabschieden", sagte der 61-Jährige über den unvergessenen Moment.

Matthäus: Ich bin mit Gladbach groß geworden

Um seine Aufrichtigkeit zu untermauern, fügte er zudem an: "Ich würde heute eine meiner sieben Meisterschaften mit Bayern hergeben und dafür mit Mönchengladbach Pokalsieger sein. Ja, so was würde ich persönlich für mich eintauschen. Das wäre mir ein wichtiger Titel gewesen."

Er sei doch mit Borussia Mönchengladbach groß geworden, beteuerte Matthäus. "Über meinem Bett hingen die Poster von ehemaligen Helden wie Günter Netzer, Jupp Heynckes, Berti Vogts. Das waren meine Idole, für die ich schwärmte." Dass er "seinem" Klub absichtlich Leid zufügen könnte, undenkbar!