Irre Statistik! BVB-Star toppt selbst Haaland

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Karim Adeyemi (r.) hat seine Ausbeute für den BVB 2023 enorm gesteigert

Für die 30 Millionen Euro, die man im Sommer 2022 in die Dienste von Karim Adeyemi investierte, wurde der BVB schon belächelt - dann platze der Knoten. 2023 gehört Adeyemi zu den absoluten Leistungsträgern bei den Schwarz-Gelben. Wie hoch die Performance des 21-Jährigen einzuschätzen ist, offenbart nun eine überraschende Statistik.

Beim 6:0-Erfolg des BVB gegen den VfL Wolfsburg stach Karim Adeyemi am vergangenen Sonntag mit zwei Toren und einer Vorlage aus einer starken Mannschaft heraus. Es waren die Bundesliga-Tore fünf und sechs des deutschen Nationalspielers - allesamt im Jahr 2023 erzielt.

Wie der Datenanbieter "Opta" nun ermittelt hat, führt Adeyemi aufgrund dieser Ausbeute sogar ein namhaftes Ranking an: Kein anderer Spieler in Europas Top-5-Ligen (Deutschland, Italien, England, Spanien, Frankreich) hat seit dem Jahreswechsel weniger Minuten pro Treffer benötigt.

Adeyemi verpasste 2023 schon sechs Ligaspiele des BVB

Adeyemi traf demnach im Schnitt alle 64 Minuten und liegt damit klar vor Callum Wilson von Newcastle United (74 Minuten pro Treffer), Wissam Ben Yedder von der AS Monaco (75 Minuten pro Treffer), Superstürmer Erling Haaland von Manchester City (76 Minuten pro Treffer) und Leandro Trossard vom FC Arsenal (79 Minuten pro Treffer). Berücksichtigt wurden nur Akteure, die im Jahr 2023 mindestens 500 Minuten in der Liga absolviert haben.

Mit 706 Minuten gehört Adeyemi im Ranking zu den Akteuren, die noch die wenigste Zeit auf dem Rasen standen. Mitte Februar fehlte der schnelle Angreifer einmal aufgrund einer Gelbsperre, vier weitere Partien verpasste er mit einem Muskelfaserriss, beim 2:4 gegen den FC Bayern wurde Adeyemi zudem noch geschont und blieb auf der Bank.

Mit seinen Treffern hat sich Adeyemi inzwischen auch in die Herzen der BVB-Fans geschossen. Ein Umstand, den er nicht nur positiv sieht.

"Wenn es gut läuft, meinen alle Leute, dass ich zurecht hierhin gekommen bin. Wenn es nicht läuft, sagen sie etwas anderes", so Adeyemi, der sich ein anderes Verhalten der Fans wünscht: "Wenn ich ein Fan wäre, würde ich mich anders verhalten, ich würde zu den Spielern stehen. In guten wie in schlechten Zeiten", kritisierte der Offensivspieler zuletzt im Gespräch mit der "WAZ".