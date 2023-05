Das spricht für/das spricht gegen Thomas Müller

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Verlässt Thomas Müller den FC Bayern im Sommer?

Unter Trainer Thomas Tuchel ist Thomas Müller kein Stammspieler mehr. Angeblich zieht der Weltmeister von 2014 einen Abgang vom FC Bayern im Sommer in Betracht. Sollte der deutsche Rekordmeister weiter auf Müller setzen?

Am Dienstagabend ließ "Sport Bild" die Bombe platzen: Thomas Müller beschäftige sich "ernsthaft" mit einem Abgang vom FC Bayern im kommenden Sommer, vermeldete das Blatt online als Vorabberichterstattung seiner Mittwochsausgabe.

Müller störe sich an der mangelnden Spielzeit unter Thomas Tuchel, hieß es. Er vermisse zudem die Wertschätzung im Verein.

Gespräche mit anderen Klubs habe der 33-Jährige zwar noch nicht geführt. Ihm lägen aber Angebot aus den USA vor. Auch Interesse aus Saudi-Arabien sei vorhanden, so der Bericht. Müller schließe nicht einmal einen Wechsel innerhalb der Bundesliga aus.

Bei genauerer Betrachtung gibt es gute Argumente für eine Fortsetzung der inzwischen über 20 Jahre währenden Ära Thomas Müller beim FC Bayern - und gute dagegen.

Das spricht für Thomas Müller beim FC Bayern

In Zeiten, in denen Insider wie Lothar Matthäus die Abstinenz des "Mia san Mia" beklagen, ist Thomas Müller als Identifikationsfigur für den FC Bayern eigentlich unverzichtbar. 2004 wechselte er von seinem Heimatverein TSV Pähl in den Nachwuchs des Rekordmeisters, 663 Pflichtspiele im Trikot des FC Bayern stehen inzwischen in Müllers Vita.

Da sich auch die Fans unter anderem wegen des extrem umstrittenen Katar-Sponsorings zuletzt immer mehr vom Verein entfremdeten, wäre ein Müller-Abgang ein weiteres fatales Zeichen an die Anhängerschaft. Das sieht auch Matthäus so. Den Fans werde ein Wechsel ihres Idols "nicht schmecken", warnte er unlängst in seiner "Sky"-Kolumne.

Wenn er spielen darf, hat Müller vielen seiner Teamkollegen auf dem Platz zudem einiges voraus. In Sachen Persönlichkeit, Erfahrung, Willen und Ausstrahlung sei er immer noch "der Anführer Nummer eins dieser Mannschaft", so Matthäus.

Elf Meisterschaften, sechs Triumphe im DFB-Pokal, zwei Champions-League-Titel: Thomas Müller ist der Inbegriff der bayerischen Titel-Gier.

Kein Wunder also eigentlich, dass Vorstandschef Oliver Kahn die Gerüchte um einen Wechsel bereits in klaren Worten kommentierte. "Das wird nicht passieren. Thomas ist fit, nie verletzt und unheimlich charakterstark. Er ist für das ganze Gebilde unheimlich wichtig", sagte Kahn der "Sport Bild".

Sollte Müller, dessen Vertrag 2024 ausläuft, einen Wechsel-Wunsch äußern, "würde ich ihm das mit aller Deutlichkeit ausreden", ergänzte Kahn. Er sei sich "sicher: Thomas wird noch sehr viele Spiele für uns machen".

Das spricht gegen Thomas Müller beim FC Bayern

Auf der anderen Seite sprechen handfeste sportliche Argumente gegen Müller. Die Scoring-Maschine vergangener Tage ist er derzeit beim FC Bayern nicht. 18 Torbeteiligungen (sieben Treffer/elf Vorlagen) in 37 Pflichtspielen 2022/2023 sind eine ordentliche, aber keine überragende Quote.

Und über allem schwebt die Frage, ob Thomas Tuchel überhaupt etwas mit Müller anfangen kann. Denn die größte Stärke des "Raumdeuters" ist gleichzeitig eine Schwäche: seine Unberechenbarkeit.

"Er braucht einen Trainer, der ein System spielen lässt, in das Müller passt, so wie es bei Flick der Fall war. Sowohl Niko Kovac als auch Pep Guardiola waren Trainer, die das nicht so gesehen haben. Wenn man in einem 4-2-3-1 spielt, mit einem klaren 6er, einem 8er und einem 10er, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass Müller kein Spieler ist, der einer dieser Positionen eindeutig zugeschrieben werden kann", erläuterte Matthäus.

Tuchel aber setzt vor allem in der aktuell angespannten Lage auf eine klare Positionierung in der Offensive. "Hauchdünne Entscheidungen" hätten jeweils gegen Müller gesprochen, erklärte er.

Ob sich der für den gebürtigen Oberbayern extrem unbefriedigende Status quo zur kommenden Spielzeit ändert, ist zumindest fraglich. Fest steht nämlich auch, dass Müller in der Offensive noch mehr Konkurrenz droht, da sich der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer befindet.

Tobias Knoop