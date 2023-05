VfB-Manager fordert Reaktion: "Sofort wieder aufstehen"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth

Der VfB Stuttgart kassierte am letzten Wochenende einen bitteren Rückschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga, als er mit 1:2 beim Tabellenletzten Hertha BSC unterlag. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth übt sich weiter in Zweckoptimismus.

Es war nicht das erste Mal, dass die Schwaben zum Aufbaugegner für das Schlusslicht der Bundesliga wurden. Schon beim Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 im Februar dieses Jahres unterlag der VfB ebenfalls mit 1:2 und verpasste es auch damals, sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen und einen Befreiungsschlag zu landen.

Statt sich vorzeitig zu retten, rangiert Stuttgart nach 31 Spieltagen nun auf Platz 16 und steht nur dank der klar besseren Tordifferenz als der VfL Bochum nicht auf einem direkten Abstiegsplatz.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth betonte gegenüber der "Bild", dass die enttäuschende Leistung aus dem Hertha-Spiel schnellstens abgestreift werden müsse, wenn es am Sonntag zum wichtigen Heimspiel gegen Europapokal-Anwärter Bayer Leverkusen (ab 15:30 Uhr) geht.

VfB Stuttgart hat erst sechs Siege eingefahren

"Nach dem Rückschlag in Berlin geht es jetzt darum, gegen Leverkusen sofort wieder aufzustehen. Das ist die Königsdisziplin", so der 44-Jährige, der weiterhin fest an den direkten Klassenerhalt seines Klubs glaubt.

Nach dem Heimspiel gegen die Werkself geht es für die Schwaben an den letzten beiden Bundesliga-Wochenenden noch auswärts gegen Mainz 05 (21. Mai) und zu Hause gegen den direkten Konkurrenten 1899 Hoffenheim (27. Mai).

"Es ist unser Dauerauftrag, dranzubleiben, nach guten Leistungen nicht abreißen zu lassen", meinte Wohlgemuth über die Herangehensweise der Elf von Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Die mangelnde Konstanz in den Leistungen gilt als das größte Manko der bisherigen Saison des VfB Stuttgart.

Insgesamt hat die VfB-Elf erst sechs Saisonsiege eingefahren. Keine andere Mannschaft in der Bundesliga hat weniger Spiele gewonnen.