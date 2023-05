FC Bayern winken offenbar Mega-Transfereinnahmen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Ryan Gravenberch wechselte im vergangenen Sommer zum FC Bayern

Ryan Gravenberch kommt beim FC Bayern nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Gleich mehrere Vereine aus der Premier League sollen die Situation des Mittelfeldspielers beobachten und einen Transfer in Erwägung ziehen. Der deutsche Rekordmeister kann angeblich auf eine satte Ablösesumme hoffen.

Wie das Portal "tuttomercatoweb" erfahren haben will, haben der FC Liverpool sowie Newcastle United bereits Angebote für Gravenberch unterbreitet. Beide Klubs sind demnach bereit, rund 50 Millionen Euro für den 20-Jährigen zu investieren.

Mit Manchester United soll ein weiterer Verein aus der Premier League eine Verpflichtung prüfen. Der englische Rekordmeister habe aber noch keine Offerte abgegeben, heißt es.

Die Spekulationen rund um Gravenberch sind nicht gänzlich neu. Laut der britischen Tageszeitung "Daily Mirrror" befindet sich der Niederländer ebenfalls im Visier von Manchester City. Auch der FC Arsenal wurde in den vergangenen Wochen bereits mit Gravenberch in Verbindung gebracht.

FC Bayern will Ryan Gravenberch halten

Medienberichten zufolge wird der FC Bayern den elffachen Nationalspieler im Sommer aber nicht abgeben, wenngleich Gravenberch in München nur Ergänzungsspieler ist.

"Ein Jahr Training und Spiel auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen", stellte der Mittelfeldmann zuletzt gegenüber "Voetbal International" klar.

Er habe noch nicht mit der Vereinsführung des FC Bayern gesprochen, "also warte ich einfach ab, was passiert". "Aber es ist klar, dass diese Rolle nicht meinen Vorstellungen entspricht", so Gravenberch.

Der Achter war im vergangenen Sommer für die kolportierte Summe von rund 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gewechselt.