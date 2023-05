Roma-Coach Mourinho will offenbar Eintracht-Star

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Roma-Coach José Mourinho soll Eintracht Frankfurts Evan N'Dicka getroffen haben

Bayer Leverkusens Halbfinal-Gegner AS Rom will seinen Kader aufrüsten. Coach Trainer José Mourinho blickt dabei offenbar in Richtung Fußball-Bundesliga - konkret zu Eintracht Frankfurt.

Mourinho soll laut "Corriere dello Sport" am vergangenen Samstag die Berater von Eintracht Frankfurts Verteidiger Evan N'Dicka in Rom getroffen haben. Es soll um eine Verpflichtung für die kommende Saison gehen.

Bereits drei Mal soll N'Dicka Kontakt zu den Römern gehabt haben. Der 23-Jährige, der die Eintracht am Saisonende verlassen wird, gilt als Wunschkandidat von Mourinho. Laut "Corriere dello Sport" interessieren sich auch Premier-League-Klubs für N'Dicka.