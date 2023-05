Star des FC Bayern zurück auf dem Rasen

IMAGO/Ulrich Wagner

Eric Maxim Choupo-Moting absolvierte Teile des Mannschaftstrainings des FC Bayern

Seit gut vier Wochen muss der FC Bayern nun schon ohne Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting auskommen, der kamerunische Nationalspieler gab zwar im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City (19. April) noch einmal sein Comeback, musste in der Folge aber erneut aussetzen. Sogar ein vorzeitiges Saisonende stand zuletzt im Raum - jetzt gibt es erstmals wieder gute Nachrichten.

Eric Maxim Choupo-Moting absolvierte am Mittwoch Teile des Mannschaftstrainings. Das teilte der FC Bayern auf "fcbayern.com" mit. Demnach nahm der 34-Jährige am Aufwärmen und "ersten Spielformen" mit dem Rest der Mannschaft teil. Anschließend widmete sich der Angreifer wieder seinem individuellen Aufwärmprogramm.

Neben Choupo-Moting begrüßte Trainer Thomas Tuchel mit Josip Stanisic einen weiteren Spieler des deutschen Rekordmeisters, der zuletzt zum Zuschauen verdammt war. Eine knappe Woche nachdem ihn ein Muskelfaserriss im linken Adduktorenbereich außer Gefecht setzte, absolvierte der Kroate eine Laufeinheit.

Vor allem eine Rückkehr von Choupo-Moting dürfte dem FC Bayern ausgesprochen gut zu Gesicht stehen. Der Routinier erzielte 2022/23 bislang 17 Tore in 29 Pflichtspielen. Vier weitere Treffer legte er für seine Mitspieler auf.

Nur Jamal Musiala und Serge Gnabry trafen in der laufenden Saison häufiger (elf Treffer) für die Münchner als Choupo-Moting (zehn Treffer).

Ob die Bayern im Bundesliga-Endspurt und dem Kampf um die Meisterschaft gegen Borussia Dortmund schon bald wieder auf ihren Goalgetter bauen können, lässt die Mitteilung offen.

Die Münchner, die die Tabelle einen Punkt vor dem BVB anführen, empfangen am 13. Mai den FC Schalke 04. Am 20. Mai gastiert RB Leipzig in der bayerischen Landeshauptstadt und am letzten Spieltag (27. Mai) reist man zum 1. FC Köln.