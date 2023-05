Endspurt-Schock: Saison-Aus für BVB-Star

IMAGO/TEAM2sportphoto

Jamie Bynoe-Gittens (re.) fällt aus

Borussia Dortmund muss im engen Titelkampf mit dem FC Bayern einen Rückschlag verkraften. Denn mit Jamie Bynoe-Gittens fällt ein Offensivmann bis Saisonende aus - mindestens! Die Sorgenfalten sind groß.

Drei Spiele sind für Borussia Dortmund noch bis Saisonende zu absolvieren, drei Chancen, den Druck auf den nur mit einem Punkt Vorsprung die Tabelle anführenden FC Bayern hochzuhalten. Hierfür braucht der BVB jede Kraft. Doch auf Offensiv-Talent Jamie Bynoe-Gittens muss Trainer Edin Terzic laut einem Medienbericht wohl verzichten.

Wie "Bild" erfahren hat, muss sich der 18-jährige Engländer zeitnah einer Operation unterziehen. Der Grund: Bereits seit Längerem machen dem jungen Linksaußen seine Schultern Probleme. Schon in der frühen Jugend laborierte er immer wieder an Blessuren. Und auch in dieser Saison musste der Teenager schon passen, weil die rechte Schulter ausgekugelt war. Es folgte eine Operation und eine längere Pause. Zehn Spiele verpasste der Youngster in der Hinrunde.

Dieses Mal ist laut dem Bericht offenbar die linke Körperseite betroffen, das Ganze rührt aus dem Derby auf Schalke (2:2) Mitte März her.

Seitdem plagt sich Bynoe-Gittens mit Schmerzen herum. Die BVB-Ärzte entschieden sich zuerst für eine konservative Behandlung, der Brite biss im Endspurt der Saison für das große Titel-Ziel auf die Zähne. Es half nichts.

Bynoe-Gittens könnte BVB länger fehlen

Offenbar ist die Verletzung schwerer als angenommen, kurzfristig ist eine Operation nötig. Wie es weiter heißt, verpasst Bynoe-Gittens damit nicht nur die letzten drei Spiele der Saison, sondern könnte darüber hinaus sogar in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit fehlen.

Ein herber Rückschlag für die Dortmunder und für den jungen und ambitionierten Engländer, der zeitweise schon als "der neue Sancho" gehandelt wurde.

in dieser Saison kommt Bynoe-Gittens auf 15 meist kürzere Bundesliga-Einsätze. Von Trainer Terzic wurde er aufgrund seiner Schnelligkeit vor allem in der Schlussphase als Joker ins Spiel gebracht, um neue Impulse in der Offensive zu setzen. Der Lohn: Drei Tore und eine Vorlage. Weitere dürften wohl vorerst nicht hinzukommen.