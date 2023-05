Fährmann-Lob: "Ralle war die absolute Benchmark der Liga"

IMAGO/UWE KRAFT

Michael Langer (l.) arbeitet seit Jahren mit Ralf Fährmann zusammen

Michael Langer steht schon seit 2017 beim FC Schalke 04 unter Vertrag, kam seit dem aber nie über seine Rolle als Ersatztorhüter hinaus. Trotz seiner gerade einmal fünf Pflichtspiel-Einsätze für Königsblau gilt er in Fan-Kreisen als extrem beliebt. Nun sprach er über seine Anfänge auf Schalke und seine weiteren Pläne.

Obwohl er für die Gelsenkirchener nie als Stammtorhüter gefragt war, dachte Langer in den letzten Jahren nie daran, den Klub wieder zu verlassen, wie er selbst im Gespräch mit "Spox" ausführte: "Bei mir steht die Liebe zum Spiel im Vordergrund. Ich habe von Jahr zu Jahr geschaut, dass ich mich selbst verbessere, von den anderen Torhütern lerne und meinen Teil zum Erfolg beitrage. Wir pushen uns in der Torwart-Gruppe gegenseitig und haben ein homogenes Miteinander", so der 38-Jährige, der noch einen gültigen Vertrag bis zum Saisonende auf Schalke hat.

Vor allem die Zusammenarbeit mit Platzhirsch Ralf Fährmann habe den Österreicher nachhaltig beeindruckt und geprägt, wie Langer ausführte: "Als ich 2017 zu Schalke kam, war Ralle (Ralf Fährmann, Anm. d. Red.) absolute Benchmark in der Bundesliga. Da konnte ich mir in allen Bereichen etwas abschauen."

Fährmann wurde von S04-Cheftrainer Thomas Reis wieder zur Nummer eins befördert, nachdem er bereits längere Zeit zum Reservetorhüter degradiert worden war.

Ein zweiter Torwart-Kollege, der Langer in seinen Schalke-Jahren noch in besonderer Erinnerung geblieben ist, ist Alexander Nübel. Der heutige Monaco-Keeper, der vom FC Bayern ins Fürstentum ausgeliehen ist, habe "einen besonderen X-Faktor in seinem Spiel".

Langer über Fans des FC Schalke: "Wahnsinn"

Langer ergänzte dazu: "Ich habe mit ihm viele Abläufe, Taktiken und konkrete Situationen diskutiert. [...] Ich fand seinen Abschied persönlich schade, weil ich ihn sehr mag. Ich habe die gemeinsame Zeit mit ihm genossen. Wir haben uns auch mal gezankt und gezofft - und dadurch gepusht. Das hat richtig Spaß gemacht."

Für sein Karriereende als Profi-Fußballer wünscht sich Langer nichts sehnlicher als den Klassenerhalt mit dem FC Schalke 04. Danach gefragt, was in diesem Jahr der konkrete Unterschied zu 2021 sei, als die Knappen schon einmal aus der Bundesliga abgestiegen waren, meinte er: "Diesmal wussten wir vom ersten Moment an, dass es eine schwierige Saison wird und wir auch mal ein paar Spiele hintereinander verlieren werden. Die Fans spüren und honorieren, dass wir alles versuchen und uns auf dem Feld komplett zerreißen. Deshalb herrscht im Stadion eine unglaubliche Atmosphäre. Es ist Wahnsinn, wie uns die Fans unterstützen. Das bedeutet uns unglaublich viel."

In der laufenden Spielzeit kam Langer, der beim FC Schalke parallel ein Trainee-Programm im Klub absolviert, noch nicht in einem Pflichtspiel zum Einsatz.