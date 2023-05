Bellarabi fehlt Bayer Leverkusen in Rom

FIRO/SID

Karim Bellarabi fehlt im Hinspiel gegen die AS Rom

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Halbfinal-Hinspiel der Europa League auf Flügelspieler Karim Bellarabi verzichten.

Der 33-Jährige verletzte sich am Mittwoch im Abschlusstraining und trat die Reise zum Auswärtsspiel gegen den italienischen Erstligisten AS Rom nicht an. Ausfallen wird am Donnerstag (21:00 Uhr/RTL) zudem der bereits länger verletzte Torjäger Patrik Schick.

Ins Flugzeug nach Rom stiegen dagegen die Defensivspieler Daley Sinkgraven (27) und Noah Mbamba (18). Das Duo, das für die Europa League nicht gemeldet ist, soll die Mannschaft vor Ort unterstützen und wird auch mit zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) reisen.