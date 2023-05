Roma gegen Leverkusen ohne Abwehrchef Smalling

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Roms Abwehrspieler Chris Smalling fällt im Hinspiel des Europa-League-Halbfinales gegen Bayer Leverkusen aus

Die AS Rom muss im Hinspiel des Europa-League-Halbfinales gegen Bayer Leverkusen auf Abwehrchef Chris Smalling verzichten.

Der Engländer fällt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel weiter aus, bestätigte Roma-Trainer José Mourinho einen Tag vor dem Duell am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Smalling hatte sich im Viertelfinale des Europapokals gegen Feyenoord Rotterdam Mitte April verletzt.

Medienberichten zufolge sieht der 33-Jährige eine kleine Chance auf ein Comeback im Rückspiel kommende Woche in Leverkusen. Mourinho sagte aber, dass er den Routinier in den nächsten zwei, drei Partien nicht zurückerwarte, sondern höchstens in einem möglichen Europa-League-Finale. Zuletzt saß Smalling zwar zweimal auf der Ersatzbank - dies allerdings nur, damit dort keine Sitze leer bleiben.

Auch Stürmer Dyballa angeschlagen

Darüber hinaus ist ein Startelfeinsatz von Stürmer Paulo Dybala fraglich. Der Argentinier klagt über Schmerzen im Knöchel und musste deshalb in dieser Woche das Training reduzieren. Auf die Frage, ob sein Offensivass gegen Bayer von Beginn an spielen könne, antwortete Mourinho am Mittwoch: "Stand heute würde ich sagen, eher nein."

Die Italiener klagen seit Wochen über viele Verletzten. In der Liga droht die AS einen Champions-League-Rang zu verpassen. Damit bliebe nur noch der Sieg in der Europa League, um sich für die Königsklasse im Herbst zu qualifizieren. Dafür muss der Hauptstadtklub der Personalmisere trotzen und hoffen, dass im Saisonfinale doch noch einige Angeschlagene zurückkommen. "Mal schauen, ob wir in Leverkusen ein paar Spieler mehr haben als morgen", meinte Mourinho.