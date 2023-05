FC Bayern plant doppelte Meisterfeier

unknown

Der FC Bayern will gleich zwei Mal die Meisterschaft feiern

Die Fußball-Bundesliga ist derzeit so spannend wie lange nicht mehr. Den FC Bayern und Borussia Dortmund trennt drei Spieltag vor dem Saisonende nur ein einziger Punkt. Dennoch planen die Münchner bereits ihre Meisterfeier.

Am Dienstag gab die Stadt München den Termin für die möglichen Feierlichkeiten bekannt. Sollte der FC Bayern sich zum elften Mal in Folge die Meisterschaft sichern, wird am Sonntag, dem 28. Mai - einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Spieltag - auf dem Rathausbalkon am Marienplatz gefeiert.

Eine Neuerung ist dabei besonders ungewöhnlich: Die Meisterfeier des FC Bayern soll erst um 17:30 Uhr abends beginnen.

Damit nimmt die Stadt München Rücksicht auf das Frauen-Team des FC Bayern, das am 28. Mai um 14 Uhr sein letztes Saisonspiel absolviert.

Im Idealfall holt sich nicht nur das Team von Trainer Thomas Tuchel den Titel, auch die Frauen liegen derzeit auf dem ersten Tabellenplatz und wollen diesen bis zum Saisonende verteidigen.

In der Frauen-Bundesliga stehen ebenfalls noch drei Spiele auf dem Programm. Der Vorsprung der Münchnerinnen auf den Verfolger VfL Wolfsburg beträgt ebenfalls nur einen Punkt.

FC Bayern feierte bereits 2015 zusammen

Sollten sowohl die Männer als auch die Frauen den Titel gewinnen, soll es eine gemeinsame Meisterfeier in München geben. "Stand jetzt sind die Herren und die Frauen jeweils auf Platz 1. Das letzte Spiel der Bayern-Frauen findet am Sonntag um 14 Uhr am Bayern-Campus statt. Sie könnten also an diesem Tag Meister werden – dann dürften sie natürlich auch auf dem Rathausbalkon feiern", wird Stadtsprecher Matthias Kristlbauer von der "Bild"-Zeitung zitiert.

Genauere Details seien aber noch nicht geplant: "Ziel ist schon, dass beide Mannschaften sich gemeinsam zeigen. Wie das im Detail aussehen wird, ist noch unklar."

Bereits im Jahr 2015 feierten die Männer und die Frauen gemeinsam auf dem Balkon den Titel.