Scharfe Kritik an Joshua Kimmich: "Komplett enttäuschend"

IMAGO/Revierfoto

Joshua Kimmich ist beim FC Bayern häufig Standardschütze

Ein Schwachpunkt beim kriselnden FC Bayern ist die Harmlosigkeit nach ruhenden Bällen. In diesem Zusammenhang gerät auch Nationalspieler Joshua Kimmich in die Kritik.

Der FC Bayern hat nach 31 Bundesliga-Spieltagen genau 65 Punkte auf dem Konto. Das sind satte zehn Zähler weniger als zum Vorjahreszeitpunkt, als die Münchner am 31. Spieltag mit einem 3:1 im direkten Duell mit Borussia Dortmund die zehnte Meisterschaft in Serie klarmachten. Eine ungewohnte Schwäche bei Standardsituationen ist eine der Ursachen für den Punkte-Einbruch in diesem Jahr.

Die nackten Zahlen offenbaren das große Defizit: In der letzten Spielzeit erzielte der deutsche Rekordmeister noch 26 Tore nach Standardsituationen, was absolute Ligaspitze bedeutete.

Dieser Wert ist in dieser Saison auf zwölf Treffer nach ruhenden Bällen eingebrochen - im ligaweiten Vergleich nur noch Platz 16, knapp vor der TSG 1899 Hoffenheim (11) und Bayer Leverkusen (10).

Laut dem früheren Münchner Profi Mario Basler liegt die Verantwortung dafür unter anderem bei Joshua Kimmich, der eine Vielzahl der Eckbälle des FC Bayern tritt. "Ich bin gespannt, wie lange Kimmich noch die Ecken von beiden Seiten schießen darf", polterte Basler im Gespräch mit dem "kicker".

Laut Statistik führten in der laufenden Saison gerade einmal sieben Eckstöße des FC Bayern zu Toren, bei satten 215 Versuchen.

Mario Basler sieht "genügend Zielspieler" beim FC Bayern

Basler wählte in seiner Kritik harte Worte in Richtung Kimmich: "Das ist komplett enttäuschend, wie die (Ecken von Kimmich) geschossen werden. Zielspieler gibt es mit de Ligt, Pavard oder auch Goretzka genügend."

Der ehemalige Nationalspieler galt während seiner aktiven Laufbahn selbst als einer der besten Standardschützen des Landes, war berühmt berüchtigt für seine direkt verwandelten Freistöße und sogar Eckbälle. Im Champions-League-Endspiel 1999 erzielte Basler ein Freistoßtor gegen Manchester United erzielt (Endstand 1:2).

Manfred Bender, ebenfalls einst für den FC Bayern aktiv, verwies allerdings darauf, dass man auch Kimmichs Teamkollegen in die Pflicht nehmen müsse: "Bei Standards gibt es immer zwei Faktoren: den Schützen und die Zielspieler. Diese Synergie muss funktionieren. Man kann bei Bayerns Eckbällen also nicht alles auf Joshua Kimmich schieben."