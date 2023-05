Bittere Mané-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Laci Perenyi

Sadio Mané gilt beim FC Bayern als Verkaufskandidat

Zuletzt schien sich das Interesse des FC Chelsea aus der englischen Premier League an Sadio Mané zu konkretisieren. Neuen Erkenntnissen zufolge gibt es aber weder Verhandlungen noch ein Angebot für den Verkaufskandidaten des FC Bayern.

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk sei an den Spekulationen nichts dran. "Letzte Woche war Newcastle angeblich an ihm dran, jetzt soll er mit Chelsea verhandeln. Aber das ist nicht wahr", sagte der Reporter in seiner Sendung "Englische Woche".

"Es gab Gerüchte, dass Chelsea angeklopft hat, das ist nicht passiert. Es gab Gerüchte, dass Manchester United angeklopft hat, das ist nicht passiert. Und bei Newcastle ist es genauso", fasst Falk die Situation bei Mané zusammen.

Ein Abgang des Senegalesen vom FC Bayern im Sommer stehe bei einem passenden Angebot aus der Premier League zwar nach wie vor im Raum, "aber momentan ist das nicht konkret", erklärte Falk, der den deutschen Rekordmeister seit vielen Jahren intensiv begleitet.

Mané hatte sich durch schwache sportliche Leistungen und die handgreifliche Kabinen-Attacke gegen Teamkollege Leroy Sané beim FC Bayern ins Abseits manövriert.

FC Bayern: Kritik an "Königstransfer" Sadio Mané

Innerhalb der Mannschaft soll er isoliert sein, Trainer Thomas Tuchel übte nach seinem wenig begeisternden Auftritt zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Werder Bremen öffentliche Kritik an dem Sorgenkind.

Mané habe "ein bisschen fahrig" gespielt, sich "ein paar technische Fehler" geleistet und manche Aktionen "ein bisschen schlampig zu Ende gespielt", monierte der Chefcoach des FC Bayern.

Als vermeintlicher Königstransfer war Mané vor der Saison vom FC Liverpool zum FC Bayern gewechselt. 32 Millionen Euro Ablöse flossen angeblich für ihn. Zudem soll er mit mehr als 20 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Top-Verdienern im Kader der Münchner zählen. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2025.