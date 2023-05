Schützenhilfe für den BVB? Schalke-Star redet Klartext

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Tritt mit dem FC Schalke 04 beim FC Bayern an: Rodrigo Zalazar

Ausgerechnet der FC Schalke 04 könnte am Wochenende einen entscheidenden Beitrag zur Meisterschaft des BVB leisten, schließlich treten die Knappen beim schwarz-gelben Titelrivalen FC Bayern an. Nun hat ein königsblauer Profi auf die Einladung von Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal, der dem Aufsteiger einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt in Aussicht gestellt hatte, reagiert.

Schützenhilfe für den verhassten Nachbarn? In Gelsenkirchen will man davon nichts wissen. "Wir fahren nach München, um für Schalke und unsere Fans zu gewinnen. Ich will gemeinsam mit dem Team den Klassenerhalt schaffen, der Rest ist mir egal", betonte Rodrigo Zalazar im Gespräch mit der Mediengruppe "Münchner Merkur/tz".

Dortmund-OB Westphal hatte zuletzt laut "WAZ" gesagt: "Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt."

Die abstiegsbedrohten, aber formstarken Knappen treten am Samstagnachmittag beim Tabellenführer aus München an. Der Vorsprung des FC Bayern auf den BVB beträgt momentan nur einen Punkt.

FC Schalke 04 gegen FC Bayern klarer Underdog

Der FC Schalke hatte sich in den vergangenen Wochen durch zwei Last-Minute-Erfolge gegen Werder Bremen (2:1) und Mainz 05 (3:2) auf Platz 15 vorgearbeitet. Derzeit trennen das Team von Trainer Thomas Reis zwei Zähler von der Abstiegsregion.

Durch ein leidenschaftlich erkämpftes 2:2-Unentschieden im Revierderby gegen den BVB hatten die Königsblauen in der Rückserie bereits einmal Einfluss aufs Titelrennen genommen. In Dortmund hofft man nun, dass sich S04 in der Allianz Arena ähnlich bissig präsentiert.

Zugleich dürfte jedem Borussen bewusst sein, dass der Aufsteiger als klarer Underdog ins Spiel geht. Schon ein Remis wäre eine faustdicke Überraschung.