FC Bayern droht bitterer Negativ-Rekord

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Jamal Musiala und Serge Gnabry (r.) stehen bei elf Saisontoren für den FC Bayern

In den letzten fünf Bundesliga-Jahren ballerte sich Robert Lewandowski jeweils zum Torschützenkönig, traf dabei mindestens 22 Mal pro Saison. Mit seiner magischen 41-Tore-Marke stellte er 2020/2021 sogar einen neuen Bundesliga-Bestwert auf. Von dieser Torgefahr eines einzelnen Spielers ist beim FC Bayern nicht mehr viel geblieben. In diesem Jahr kann sogar noch ein Negativ-Rekord aufgestellt werden.

Nach dem Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona fehlt den Münchnern ein konstant treffender Top-Torjäger. Eric Maxim Choupo-Moting hatte in der Rückrunde viel zu häufig mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, steht seit Monaten bei lediglich zehn Saisontoren.

Top-Torschützen beim FC Bayern sind in diesem Jahr Jamal Musiala und Serge Gnabry, die auf jeweils elf Treffer in der Bundesliga-Spielzeit 2022/2023 kommen.

Wie der "kicker" vorrechnet, könnte der Rekordmeister damit Geschichte schreiben - und zwar eine traurige. Nie zuvor hat es in der Bundesliga-Historie des FC Bayern nämlich eine Saison gegeben, in der der beste Torschütze im Team noch weniger Treffer erzielt hat.

Elf Saisontore bedeuten Negativ-Rekord beim FC Bayern

Der bisherige Tiefstwert datiert aus den Saisons 1992/1993 und 1993/1994. Damals waren es Bruno Labbadia beziehungsweise Adolfo Valencia und Mehmet Scholl, die ebenfalls mit elf Toren die besten Angreifer in ihrer Mannschaft waren.

Mit insgesamt 83 erzielten Treffern stellt der FC Bayern auch in dieser Spielzeit insgesamt wieder die klar beste Offensive der Bundesliga. Der klassische Mittelstürmer und Zielspieler fehlt dabei allerdings, was den Münchnern vor allem in eng umkämpften Spielen immer wieder zum Verhängnis wurde.

Die Vereinsführung hat die Verpflichtung eines neuen, echten Knipser längst zur wichtigsten Personalie im bevorstehenden Transfersommer ausgerufen.