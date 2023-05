Sommer-Abgang vom FC Bayern wird konkreter

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Yann Sommer könnte den FC Bayern nach der Saison verlassen

Zwischen dem FC Bayern und dem erst im Winter von Borussia Mönchengladbach verpflichteten Torhüter Yann Sommer stehen die Zeichen nach der Saison schon wieder auf Trennung.

Das vermeldet "Bild"-Fußballchef Christian Falk. Einen möglichen Abnehmer für Sommer gibt es ihm zufolge auch schon: Manchester United aus der englischen Premier League.

"Das könnte im Sommer tatsächlich sehr, sehr heiß werden", erklärte Falk in der Sendung "Englische Woche".

Der Reporter verwies in diesem Zusammenhang auf die Rückkehr von Manuel Neuer auf den Trainingsplatz, über die das Boulevard-Blatt zuletzt berichtet hatte.

"Es sieht derzeit danach aus, dass er in der Vorbereitung schon wieder die Nummer eins sein könnte", sagte Falk mit Blick auf den Kapitän des FC Bayern, der sich nach der WM bei einer privaten Ski-Tour einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte und in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

"Gentlemen's agreement" zwischen dem FC Bayern und Yann Sommer?

Für den Fall, dass Neuer zu seiner vollen Fitness zurückfindet und schon bald wieder als Stammkraft ins Tor rückt, gebe es ein "Gentlemen's agreement" zwischen dem FC Bayern und Sommer, so Falk. "Dann will man ihm keine Steine in den Weg legen. Und Sommer will spielen, will bei einem Klub die Nummer eins sein. Schließlich will er mit der Schweiz zur WM 2024."

United habe ein "Torwart-Problem", urteilte der Transfer-Experte und verwies auf die jüngsten Patzer des Spaniers David de Gea. "Sein Vertrag läuft 2023 aus, es gibt eine Option auf eine Verlängerung. Aber es ist momentan sehr fraglich, ob diese gezogen wird", sagte Falk.

Für Sommer, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2025 läuft, dürfte der FC Bayern allerdings auf jeden Fall eine Ablösesumme fordern. Acht Millionen Euro plus mögliche Boni flossen im Januar nach Gladbach. Fünf Millionen Euro pro Jahr soll Sommer in München derzeit verdienen.