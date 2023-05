Heldt geht auf den VfB Stuttgart los: "DNA völlig verloren"

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Horst Heldt war selbst jahrelang Sportdirektor beim VfB Stuttgart

Horst Heldt feierte beim VfB Stuttgart den größten Erfolg in seiner Funktionärs-Karriere: 2007 führte er die Schwaben als Sportdirektor zur deutschen Meisterschaft. Die momentane Lage seines ehemaligen Arbeitgebers bewertet der derzeit vereinslose Heldt aber äußerst kritisch.

Den Klubverantwortlichen des VfB Stuttgart warf Heldt eine völlig verfehlte Selbstwahrnehmung und -einschätzung vor, welche sich schon vor Jahren eingeschlichen hätte.

"Ich finde, dass der VfB Stuttgart sich in den letzten Jahren ganz viel in die Tasche gelogen hat und immer davon erzählt hat, wie toll doch alles ist und wie toll sie sind. Und ganz viele haben das alles geglaubt", meinte der 53-Jährige bei "Sky" in klaren Worten.

"Die Probleme sind schon länger da, aber die Arbeit der Verantwortlichen wurde nie wirklich hinterfragt. Ich rede nicht von dieser Saison, sondern ich rede von den Jahren davor", so der einstige Bundesliga-Profi, der damit unweigerlich die VfB-Bosse der letzten Jahre ansprach, allen voran Ex-Vorstandboss Thomas Hitzlsperger und Ex-Sportdirektor Sven Mislintat.

Kritik an Personalplanung des VfB Stuttgart

"Man hat sich damit gebrüstet, dass man junge Spieler aus dem Ausland gekauft hat und hin und wieder dann für mehr Geld verkauft hat. Aber das ist nicht die DNA des VfB Stuttgart", so Heldt, der selbst als letzte Station in seiner aktiven Karriere zweieinhalb Jahre lang für die Schwaben auflief.

Heldt erklärte: "Die DNA ist, die eigenen Talente auszubilden, in der eigenen Mannschaft spielen zu lassen. Und sie dann vielleicht, wie Sami Khedira, Kevin Kuranyi, Andreas Hinkel, Timo Hildebrandt, oder wie sie alle hießen, zu einem anderen Verein abzugeben. Sie haben völlig ihre DNA verloren und keiner hat's gemerkt."

Die Transferpolitik der vergangenen Jahre sei schlichtweg nicht auf längere Sicht durchdacht gewesen und habe dem Klub nicht nachhaltig auf die Beine geholfen, so der Funktionär weiter: "Bitte nicht falsch verstehen, ich meine das nicht blöd: Dreiviertel von ihnen (den jungen Neuzugängen, Anm. d. Red.) konnte kein Deutsch sprechen. Beim VfB Stuttgart ist es ganz wichtig, eine dementsprechende DNA zu haben. Das wollen die Leute da sehen und haben. Und das ist verloren gegangen."

Nach 31 Bundesliga-Spieltagen rangiert der VfB derzeit auf dem Relegationsplatz und droht abzusteigen. Am Sonntag empfangen die Schwaben um 15:30 Uhr Bayer Leverkusen.