40-Millionen-Talent als Bellingham-Nachfolger gehandelt

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSIN

Gabriel Veiga soll unter anderem beim BVB und dem FC Bayern auf der Wunschliste stehen

31 Liga-Spiele, neun Tore, vier Vorlagen: Mit dieser beeindruckenden Zwischenbilanz hat sich Gabri Veiga von Celta Vigo auf die Wunschzettel der europäischen Fußball-Elite gekickt. Auch FC Bayern und BVB sollen ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben.

Nachdem die spanische "as" Veiga bereits Anfang Mai beim deutschen Rekordmeister aus München ins Gespräch brachte, soll nun auch Borussia Dortmund die Fühler nach dem Mittelfeld-Youngster ausgestreckt haben. Das will die "Sport Bild" erfahren haben. Demnach soll der BVB in dem spanischen U21-Nationalspieler einen möglichen Ersatz für Jude Bellingham sehen.

Sollte der Engländer den Schwarz-Gelben wie allgemein erwartet nach der laufenden Saison den Rücken kehren und mindestens 100 Millionen Euro in die Kassen spülen, könnte ein nicht unerheblicher Teil der Ablöse in die Dienste Veigas investiert werden. Der Rechtsfuß soll in seinem bis 2026 datierten Kontrakt eine fixe Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro verankert haben.

Eine hohe Hürde, die zu meistern für den BVB jedoch durchaus Sinn ergeben könnte. Veiga strahlt wie Bellingham große Torgefahr aus, steht letzterem in puncto Defensivarbeit zwar um einiges nach, hat in den zweieinhalb Jahren seit seinem Profi-Debüt allerdings eine Entwicklung an den Tag gelegt, die nahelegt, dass er sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat.

Welches Spielerprofil sucht der BVB?

Der BVB und der FC Bayern sollen derweil nicht die einzigen Top-Klubs sein, die ein Auge auf Veiga geworfen haben: Vor allem Real Madrid wird immer wieder als möglicher neuer Arbeitgeber des Youngsters genannt. Ein Kauf von Bellingham könnte das kolportierte Interesse der Königlichen aber deutlich abkühlen lassen.

Letztlich wird also alles davon abhängen, ob es zu einem Abschied Bellinghams kommt und welche Stärken der Ersatz mitbringen soll. Gehandelt wird beim BVB derzeit auch Edson Álvarez von Ajax Amsterdam, der deutlich weniger zur Offensive beitragen würde, aber defensiv ein bissigeres Bild abgibt. Auch der Mexikaner soll 40 Millionen Euro kosten.