BVB-Trainer schießt gegen eigene Spieler

IMAGO/Patrick Ahlborn

War nach der Niederlage gegen den FC Schalke 04 bedient: BVB-Coach Mike Tullberg

Die U19 von Borussia Dortmund hat im Halbfinale des Westfalenpokals eine empfindliche Niederlage gegen Erzrivale FC Schalke 04 kassiert. BVB-Trainer Mike Tullberg war anschließend außer sich.

Für die erfolgsverwöhnte U19-Mannschaft von Borussia Dortmund bleibt es eine Saison ohne einen Titel. Denn: Der BVB hat im Halbfinale des Westfalenpokals gegen Schalke 04 mit 0:3 (0:0) deutlich die Segel streichen müssen.

Die jungen Knappen waren durch den Treffer von Yannick Tonye (64.) in Führung gegangen, der eingewechselte Semin Kojic (81., 85.) legte in der Schlussphase mit einem Doppelpack nach. Dass die Pleite gegen Schalke 04 nicht noch höher ausfiel, lag vor allem an BVB-Torwart Robin Lisewski, der gleich mehrmals zu Glanzparaden gezwungen wurde.

Im Finale wartet auf die Mannschaft von Schalke-Trainer Norbert Elgert nun der SC Paderborn, der sein Halbfinale gegen den VfL Bochum mit 2:1 gewinnen konnte.

BVB-Trainer Tullberg streicht freie Tage

Die Dortmunder Mannschaft war gegen den Rivalen aus Gelsenkirchen mit einer Mischung aus etablierten U19-Spielern und einigen jüngeren Spielern aus der U17 angetreten. U19-Trainer Mike Tullberg räumte nach der Niederlage gegenüber "Ruhr Nachrichten" zwar ein, man habe die Partie "als Testspiel angesehen", dennoch war sein Ärger gewaltig: "Trotzdem darf man sich in der letzten halben Stunde nicht so präsentieren."

Dem Dänen stoß vor allem die Leistung seiner arrivierten Kräfte sauer auf: "Der eine oder andere von den Älteren meint, er wäre schon im Urlaub. Deswegen habe ich alle freien Tage bis zur Sommerpause gestrichen und ihnen gesagt, so verlässt man nicht Borussia Dortmund."

Die Nachwuchsmannschaft des BVB hatte in dieser Saison das Meisterschaftsfinale gegen den FSV Mainz 05 (2:4 n. V.) verloren. Zudem war die Tullberg-Elf schon im Achtelfinale des A-Junioren-Pokals gegen den FC St. Pauli (1:2) ausgeschieden. In der Youth League erreichte die U19 der Schwarz-Gelben das Viertelfinale, wo sie im Elfmeterschießen gegen Hajduk Split scheiterte.

Bis zur Sommerpause tritt der BVB nun in einer vom DFB organisierten Sonderspielrunde an. Das erste Duell gegen den HSV war mit 2:3 (1:0) verloren gegangen.