Irrer Startpreis für Bayern-Flirt Osimhen enthüllt

IMAGO/Giuseppe Maffia

Victor Osimhen ist für den FC Bayern wohl zu teuer

Victor Osimhen von der SSC Neapel ist eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt. Neben dem FC Bayern werden auch Manchester United, Chelsea und Paris Saint-Germain mit dem Torjäger in Verbindung gebracht. Der frischgebackene italienische Meister ist sich dem Tauziehen bewusst und soll deshalb eine Mega-Summe fordern.

Wie die Zeitung "Il Mattino" berichtet, liegt der Startpreis von Neapel-Präsident Aurelio de Laurentiis bei 160 Millionen Euro - ein beachtlicher Betrag.

In den vergangenen Wochen wurde in den Medien über eine Ablösesumme von bis zu 150 Millionen Euro für Osimhen spekuliert. Doch um sich die Dienste des 24-Jährigen zu sichern, müssten die Interessenten wohl noch tiefer in die Tasche greifen.

Aus diesem Grund erscheint ein Wechsel zum FC Bayern unwahrscheinlich. Zwar soll Osimhen im Fokus der Münchner stehen, eine Ablöse in dieser Größenordnung wäre aber selbst für den deutschen Branchenprimus zu viel.

FC Bayern: Kolo Muani statt Osimhen?

Der FC Bayern soll sich deshalb inzwischen auf Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt konzentrieren. "Bild" zufolge ist Ehrenpräsident Uli Hoeneß von der Idee angetan, den französischen Nationalspieler an die Säbener Straße zu locken. So würde das Aufsichtsratsmitglied eine Verpflichtung "forcieren".

Der FC Bayern ist demnach bereit, eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro in den Ring zu werfen. Eintracht Frankfurt soll hingegen eine Summe jenseits der magischen 100-Millionen-Euro-Grenze für Kolo Muani verlangen.

Der 24-Jährige ist bei der SGE noch mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausgestattet. Eintracht Frankfurt ist sich der guten Verhandlungsposition bewusst.

"Er hat einen lang laufenden Vertrag. Da sitzt es sich immer besonders bequem drauf. Das Interessentenfeld ist sehr groß und sehr prominent", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann dem TV-Sender "Bild".