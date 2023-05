Verwirrung um Bayern-Gerüchte um Bundesliga-Star

IMAGO/Revierfoto

Jeremie Frimpong (r.) wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Entgegen anderslautender Gerüchte der letzten Zeit hat der FC Bayern offenbar doch kein Interesse an Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen.

"Er steht nicht auf der Liste der Bayern, sie sind nicht interessiert", sagte "Bild"-Fußballchef Christian Falk in der Sendung "Englische Woche".

Der Reporter bezeichnete die Gerüchte um den FC Bayern und Rechtsverteidiger Frimpong, auf den vor allem Manchester United ein Auge geworfen haben soll, als "kurios".

Aktuell würden zahlreiche Spieler sowohl mit dem englischen als auch mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht, so Falk. Er verwies in diesem Zusammenhang auf Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Victor Osimhen (SSC Neapel). "Auf Frimpong trifft das aber nicht zu, bei ihm hat United freie Bahn", sagte der Journalist.

Falk widerspricht damit Transfer-Guru Fabrizio Romano. Der Italiener hatte unlängst über direkte Gespräche zwischen dem FC Bayern und Frimpongs Berater Jeffrey Lemmert berichtet. Die Münchner wollten aber erst noch abwarten, wie es mit Leihspieler Joao Cancelo weitergehe, so Romano.

FC Bayern kein Thema? Das ist Jeremie Frimpongs Traumverein

Klar scheint, dass Frimpong für Bayer nicht zu halten ist. Neben ManUnited wurde zuletzt auch der designierte spanische Meister FC Barcelona als Interessent genannt. Allerdings soll die Werkself satte 50 Millionen Euro für den 22 Jahre alten Niederländer aufrufen.

Frimpong war 2021 von Celtic nach Leverkusen gewechselt. Elf Millionen Euro Ablöse flossen damals in die Kassen des schottischen Renommierklubs. Für Bayer bestritt der pfeilschnelle Profi bislang 90 Pflichtspiele.

Beeindruckend ist dabei seine Offensiv-Bilanz: Elf Tore und 19 Vorlagen zählten die Statistiker wettbewerbsübergreifend für Frimpong bereits.

Der umworbene Newcomer hatte zuletzt in einem Interview mit "Sport Bild" den FC Chelsea als seinen Traumverein bezeichnet. "Als Kind habe ich mit meinem Onkel immer Spiele von Chelsea geschaut, vor allem wegen Didier Drogba", erklärte Frimpong.