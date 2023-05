Überraschender Wechsel-Kandidat beim BVB enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Giovanni Reyna (3.v.r.) könnte den BVB im Sommer verlassen

Um viele Profis von Borussia Dortmund rankten sich in den letzten Wochen und Monaten Wechsel-Gerüchte, jedoch nicht um Giovanni Reyna. Dennoch soll der 20 Jahre alte US-Amerikaner beim BVB ein Verkaufskandidat sein.

Das berichtet "Sport Bild". Demnach könnte ein Verkauf Reynas frisches Geld für den weiteren Kader-Umbau in die Dortmunder Vereinskassen spülen. Der Marktwert des Offensivspielers wird derzeit auf 28 Millionen Euro taxiert.

Neben Reyna stehen beim BVB auch der längst aussortierte Nico Schulz sowie der derzeit an die PSV Eindhoven verliehene Thorgan Hazard im Schaufenster. Auch Thomas Meunier könnte den Klub im Sommer verlassen, er wird angeblich vom FC Barcelona umworben. Zudem winken 120 bis 150 Millionen Euro für Jude Bellingham. Den 19-jährigen Engländer zieht es wohl zu Real Madrid.

Reyna galt beim BVB und in seiner seiner US-amerikanischen Heimat einst als kommender Superstar. In der jüngeren Vergangenheit stagnierte seine sportliche Entwicklung auch aufgrund zahlreicher Verletzungen aber komplett.

Unter Trainer Edin Terzic ist Reyna derzeit nur Teilzeitarbeiter. 27 Pflichtspiele mit acht Torbeteiligungen (sechs Treffer/zwei Vorlagen) stehen 2022/2023 in seiner Statistik.

BVB: Das sagt Edin Terzic zur Situation von Giovanni Reyna

Reyna wisse "ganz genau, was wir von ihm fordern, was wir uns von ihm wünschen und welche Dinge er verbessern muss", sagte Terzic zuletzt über das Sorgenkind. Für den Youngster gehe es zunächst darum, "fleißig zu sein und ein bisschen geduldig zu bleiben", so der BVB-Chefcoach.

Rund um die WM in Katar hatte Reyna abseits des Platzes Negativschlagzeilen geschrieben. Zunächst fiel er bei US-Coach Greg Berhalter wegen mangelnder Trainingseinstellung vor dem Turnier in Ungnade und musste sogar seinen Rauswurf fürchten.

Dann beschwerten sich Reynas Eltern Danielle und Claudio über den Umgang mit ihrem Sohn und machten Vorwürfe der häuslichen Gewalt durch Berhalter öffentlich. Dessen Ende 2022 auslaufender Vertrag wurde daraufhin nicht verlängert.