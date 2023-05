IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Der BVB trifft am Samstagabend zu Hause auf Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund hofft weiter auf den ersten Meistertitel seit 2012. Damit dieser Traum in Erfüllung geht, darf sich der BVB im Fernduell mit dem FC Bayern aber wohl keinen Punktverlust mehr erlauben. Am 32. Bundesliga-Spieltag steht das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an. Wo läuft BVB vs. Gladbach live im TV und Stream?

Seit dem 1:1-Remis beim VfL Bochum vor zwei Wochen ist der BVB in der Bundesliga wieder Jäger statt Gejagter. Der FC Bayern profitierte vom Ausrutscher, schlug Hertha BSC 2:0 und liegt jetzt wieder einen Punkt vor den Dortmundern auf Tabellenplatz eins.

An dieser Ausgangslage änderte sich auch am vergangenen Wochenende nichts. Zwar feierte der BVB am Sonntag einen 6:0-Kantererfolg über den VfL Wolfsburg. Der FC Bayern hatte aber schon im Samstagabendspiel beim SV Werder Bremen mit 2:1 die Oberhand behalten.

Trotzdem träumt ganz Dortmund weiterhin von der ersten Meisterschaft seit elf Jahren. Um ihre Chancen zu wahren, müssen die Schwarz-Gelben ihre letzten Hürden in der Bundesliga meistern. Am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) steht das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an. Anschließend warten noch der FC Augsburg (A) sowie der 1. FSV Mainz 05 (H) auf die Westfalen.

Gegen Gladbach haben die Dortmunder noch etwas aus der Hinrunde gutzumachen. Im November verabschiedete sich der BVB mit einer bitteren 2:4-Schlappe am Niederrhein in die WM- und Winterpause.

