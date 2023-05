Weiterer Trainer-Kandidat der Eintracht durchgesickert

IMAGO/ Feyenoord Rotterdam v PSV Eindhoven

Arne Slot (M.) ist offenbar Trainer-Kandidat bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt blickt bei der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Cheftrainer Oliver Glasner offenbar auch in die Niederlande. Als Top-Kandidat gilt aber weiter Dino Toppmöller, ehemaliger Assistent von Julian Nagelsmann beim FC Bayern.

Laut "Sport1" zählt auch der Niederländer Arne Slot zum Kandidatenkreis von Eintracht Frankfurt bei der aktuelle Trainersuche.

Der 44-Jährige arbeitet seit 2021 in seiner Heimat für Feyenoord und leistet dort überragende Arbeit, die den SGE-Verantwortlichen nicht verborgen geblieben sein soll.

Die Tabelle der Eredivisie führt Slots Team souverän vor der PSV Eindhoven und Rekordmeister und Titelverteidiger Ajax Amsterdam an.

Auch international sorgte Feyenoord in der laufenden Saison durchaus für Furore: In der Europa League war erst im Viertelfinale knapp Endstation gegen Bayer Leverkusens Halbfinal-Gegner AS Rom.

Slot gilt als Trainer, der sowohl einzelne Spieler als auch eine ganze Mannschaft gut weiterentwickeln kann. Diverse Premier-League-Klubs sollen die Fühler ebenfalls nach ihm ausstrecken.

Eintracht Frankfurt: Ex-Coach des FC Bayern in der Pole Position?

Scheitern könnte ein Slot-Wechsel zu Eintracht Frankfurt aber am lieben Geld: Dem Bericht zufolge könnte das Gesamtpaket für den Europa-League-Sieger zu teuer sein - zumal Slots Vertrag bei Feyenoord noch bis 2025 läuft.

Neben dem Niederländer zählt wohl auch Matthias Jaissle von RB Salzburg weiter zu den Frankfurter Trainer-Optionen. Zwischen ihm und SGE-Sportvorstand Markus Krösche soll es bereits einen ersten Austausch gegeben haben.

"Weit oben" auf Krösches Liste steht "Sport1" zufolge aber weiter Dino Toppmöller. Der frühere Eintracht-Profi arbeitete zuletzt als Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Krösche und er kennen sich zudem aus gemeinsamen Zeiten bei RB Leipzig.