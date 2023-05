FIRO/SID

Verteidiger Jeff Chabot kam von Sampdoria Genua zum 1. FC Köln

Einen Tag nach der Verlängerung mit Trainer Steffen Baumgart vermeldet Fußball-Bundesligist 1. FC Köln die nächste Einigung auf eine längere Zusammenarbeit. Abwehrspieler Jeff Chabot bleibt den Domstädtern über den Sommer 2023 hinaus treu.

Der Abwehrspieler hat sich bis Ende Juni 2026 an die Geißböcke gebunden. Das teilten die Rheinländer am Donnerstag mit.

"Als ich vor knapp eineinhalb Jahren hergekommen bin, habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich einzugewöhnen. Ich fühle mich sehr wohl hier und bin inzwischen beim FC und in Köln angekommen", wird Chabot, der bisher von Sampdoria Genua ausgeliehen war, auf "fc.de" zitiert.

Ein Umstand imponiert dem Verteidiger in Köln ganz besonders: "Dabei spielt die Mannschaft eine große Rolle. Das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt: Wie wir zusammen auf dem Platz stehen, aber auch der Zusammenhalt außerhalb – das gibt mir Selbstvertrauen. Deshalb bin ich froh, für weitere drei Jahre unterschrieben zu haben."

Boss des 1. FC Köln dankt Genua

Auf die Startschwierigkeiten und die anschließend starke Entwicklung des 25-Jährigen verwies auch Geschäftsführer Christian Keller:

"Jeff hat nach einer nicht ganz einfachen Anlaufphase eine starke Leistungsentwicklung gemacht – insbesondere seit der Winterpause. Mittlerweile ist er Stabilisator unseres Defensivverbundes und passt als Typ sehr gut in unsere Mannschaft. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn jetzt fix verpflichten konnten."

Zudem dankte Keller "Sampdoria Genua für die konstruktiven, professionellen Transferverhandlungen". Der Grund: Eigentlich war in Chabots Leihvertrag eine Kaufpflicht verankert, die ab einer bestimmten Anzahl Einsätze gegriffen hätte. Diese konnte Chabot aufgrund eines mehrmonatigen Ausfalls nicht erreichen. Köln musste sich also mit den Italienern an den Verhandlungstisch setzen.