Schalke-Coach Reis lehnt Angebot aus Dortmund ab

IMAGO/Heiko Becker

Muss mit dem FC Schalke 04 beim FC Bayern ran: Thomas Reis

Am Samstag könnte der FC Schalke 04 ausgerechnet dem BVB durch einen (Teil-)Erfolg beim FC Bayern Schützenhilfe im Meisterrennen leisten. Knappen-Coach Thomas Reis will sich jedoch voll und ganz auf das eigene Ziel konzentrieren: den Klassenerhalt.

Der versprochene Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Dortmund ist für Reis jedenfalls keine zusätzliche Motivation. "Da sollen die Dortmunder ein paar andere Einfälle bringen", erklärte der Trainer vor dem Gastspiel beim FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr).

Aus Sicht des 49-Jährigen ist die Bedeutung der Begegnung für seine Schützlinge viel zu hoch, um auch nur eine Sekunde an Schützenhilfe zu denken.

"Es geht für uns in München um Schalke 04 und nicht um Borussia Dortmund", stellte Reis klar und fügte an: "Wir konzentrieren uns auf unsere Möglichkeiten für Punkte, und wenn uns das gelingt und andere davon profitieren, ist das in Ordnung, aber vorher haben auch schon andere Vereine den Bayern Punkte abgenommen."

Ein Dankeschön der Borussia für den potenziellen Meistermacher hält der Übungsleiter im Fall der Fälle am ehesten für "unsere Fans angebracht".

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal hatte der Mannschaft als Belohnung für einen möglichen Coup in der Allianz Arena eine Einladung ins Rathaus versprochen, "damit sie sich ins Goldene Buch einträgt".

FC Schalke 04 auch beim FC Bayern ohne Moritz Jenz

Zugleich warnte Reis davor, nach der jüngsten Aufholjagd mit Last-Minute-Siegen gegen Bremen (2:1) und Mainz (3:2) übermütig zu werden.

"Vor einigen Wochen hat uns niemand mehr überhaupt noch etwas zugetraut", betonte der Coach: "Jetzt haben wir hart gearbeitet und uns das Glück erobert, da hat auf einmal jeder im Kopf, dass wir etwas in München holen können. Das ist für uns auch eine Gefahr."

Schalke hat als Tabellen-15. lediglich zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Zusätzliche Sorgen bereitet die Personalsituation vor dem Bayern-Spiel.

"Moritz Jenz wird definitiv nicht dabei sein. Wir müssen schauen, ob es für nächste Woche reicht", sagte Reis über den Abwehrstabilisator, der zuletzt bereits ausgefallen war.

Immerhin gibt es bei Stammtorwart Ralf Fährmann neue Hoffnung auf ein Comeback im Saisonendspurt. Der Routinier machte kürzlich bereits einige Übungen auf dem Platz.

"Es sah auf jeden Fall gut aus, dass er die Bälle festgehalten hat. Das ist wichtig, dass ihn die Adduktorenproblematik nicht ganz so beeinträchtigt hat und dass er schon die ersten Fangübungen und die ersten Läufe auf dem Platz gemacht hat", verdeutlichte Reis. "Ich hoffe, dass es weiterhin so positiv läuft, dann könnte es sein."

In München steht der 34-Jährige aber noch nicht zur Verfügung.