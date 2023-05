Panik im Keller? Bochum-Coach will Aktionismus vermeiden

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Thomas Letsch trifft mit dem VfL Bochum auf Augsburg

Für Trainer Thomas Letsch vom VfL Bochum gilt es im Abstiegskampf, kühlen Kopf zu bewahren.

"Man muss aufpassen, dass wir nicht in Aktionismus verfallen", sagte der Coach vor dem wegweisenden Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr/Sky). Es bringe jetzt nichts, "über Glasscherben" zu laufen.

"Wenn wir unser Spiel gewinnen, sind wir voll dabei. Wir haben eine Riesenchance", betonte Letsch. Auch wenn "alles andere als ein Sieg nicht förderlich" sei, stehe für den VfL am 32. Spieltag noch "kein Endspiel" an.

Bochum ist mit 28 Punkten nur Tabellen-17., auch Augsburg (34) noch nicht sorgenfrei. "Sie haben die Möglichkeit, hier mit einem Sieg den Klassenerhalt einzutüten", sagte Letsch und warnte: "Der Gegner kommt über den Kampf, zweite Bälle. Aber sie haben auch richtig Qualität auf dem Platz."

Von steigendem Druck wollte der 54-Jährige nicht reden. "Druck haben wir immer. Was sich verändert hat ist, dass es weniger Spiele sind. Uns war allen klar, dass wir drei Spieltage vor Schluss voll im Abstiegskampf drin sind", sagte er, "das darf für keinen Spieler ein Problem darstellen."

Kevin Stöger, der zuletzt im Spiel bei Borussia Mönchengladbach gefehlt hatte, ist ins Training zurückgekehrt und hat laut Letsch "einen guten Eindruck gemacht". Moritz Broschinski und Patrick Osterhage fallen aus, Jordi Osei-Tutu steht auf der Kippe.