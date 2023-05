Hamann nennt "Beweggrund" für Bellingham-Wechsel zu Real

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Verlässt Jude Bellingham den BVB im Sommer?

Ob Jude Bellingham Borussia Dortmund im Sommer verlässt oder noch eine weitere Saison beim BVB bleibt, ist immer noch nicht klar. TV-Experte Dietmar Hamann könnte einen Wechsel zu Real Madrid nachvollziehen. Außerdem scherzte er über einen Transfer von Thomas Müller vom FC Bayern zum FC Augsburg.

"Ob Jude Bellingham bald bei Real Madrid oder in Manchester spielen wird oder in Dortmund bleibt, weiß ich nicht", stellte Hamann in seiner "Sky"-Kolumne klar.

Grundsätzlich würde der 49-Jährige dem BVB-Youngster aber zu einem Verbleib bei den Schwarz-Gelben raten: "Ich glaube, es würde ihm nicht schaden, noch ein Jahr in Dortmund zu bleiben und möglicherweise mit dem BVB in der kommenden Saison als Meister in der Champions League zu spielen."

Allerdings könne Hamann auch nachvollziehen, sollte sich Bellingham schon im Sommer für einen Wechsel zu Real Madrid entscheiden.

"Vielleicht will er den Schritt auch jetzt schon machen und bei Real von Kroos und Modric lernen, die wahrscheinlich beide in Madrid verlängern", erklärte der Ex-Profi und führte weiter aus: "Für mich wäre das als junger Spieler ein Beweggrund, noch ein Jahr mit diesen beiden zusammen trainieren zu können. Er selbst muss es entscheiden."

Thomas Müller vom FC Bayern zum FC Augsburg?

In seiner Kolumne äußerte sich Hamann auch zur Zukunft von Thomas Müller. Der Ur-Bayer hat seinen Stammplatz beim deutschen Rekordmeister verloren.

"Auch Thomas Müller muss abwägen, wie seine Zukunft aussehen soll. Die Bayern werden möglicherweise einen Stürmer holen, die Konkurrenz wird nicht weniger. Ich verstehe Oliver Kahn, der sagt: 'Wir wollen ihn behalten.' Die Frage ist, was Müller will", hob Hamann hervor.

Einen Wechsel ins Ausland könne sich der frühere Bayern-Profi bei Müller nicht vorstellen. Auch ein Transfer innerhalb der Bundesliga würde ihn "sehr überraschen".

"Wenn er in der Nähe von München bleiben will, könnte er nur nach Augsburg gehen", scherzte Hamann und fügte hinzu: "Aber Spaß beiseite. Er ist sehr heimatverbunden, und vielleicht reicht es ihm, wenn er in der nächsten Saison nur 20 Spiele für Bayern macht."

Mit einem Karriereende rechnet Hamann nicht, "weil Müller noch sehr viel in sich hat. Mein Eindruck: Abwarten, es ist alles möglich".