Brisanter Müller-Gipfel beim FC Bayern enthüllt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Müllers Zukunft sorgt für Unruhe beim FC Bayern

Die Spekulationen um einen möglichen Abgang von Thomas Müller haben beim FC Bayern offenbar zu einer internen Reaktion geführt.

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk, der via "Sport Bild" zuerst über Müllers angebliche Wechsel-Gedanken berichtet hatte, sei es keine 24 Stunden nach Erscheinen des Artikels zu einem Gipfel-Treffen zwischen dem Weltmeister von 2014 sowie Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic an der Säbener Straße gekommen.

Die Bosse des FC Bayern hätten dem 33-Jährigen ihre Wertschätzung und ihre Hoffnung ausgedrückt, dass Müller seine Karriere in München beendet.

Auch Präsident Herbert Hainer habe ein ähnliches Gespräch mit dem Urgestein geführt, schildert Falk.

Ein Abschied Müllers vom FC Bayern ist damit aber angeblich noch lange nicht vom Tisch. "Er will gar nicht weg, aber er will spielen. Und wenn er das nicht beim FC Bayern darf, dann woanders. Sein Karriere-Plan sieht vor, bis 2024 um Titel mitzuspielen", erklärte der Reporter, der den deutschen Rekordmeister seit vielen Jahren intensiv begleitet.

Müller wolle seine Laufbahn "nicht ausklingen lassen", daher käme unter Umständen sogar ein Wechsel innerhalb der Bundesliga in Betracht, so Falk. "Ja, er hat Angebote aus Saudi-Arabien, er hat Angebote aus den USA. Die sind momentan aber noch nicht so wichtig."

FC Bayern: Entscheidet Thomas Tuchel über Thomas Müllers Zukunft?

Letztendlich entscheide Thomas Tuchel über Müllers Zukunft beim FC Bayern. "Er braucht das Vertrauen des Trainers", sagte Falk.

Die Berichte über seine Gedankenspiele sollen beim Ur-Münchner nicht gerade Jubelstürmer ausgelöst haben. "Dass das an die Öffentlichkeit kommt, ist Müller nicht recht. Er mag diese Schlagzeilen nicht", erklärte Falk.

Damit sei auch das via Instagram geteilte Pferde-Bild des Profis zu erklären. Müller hatte es unter anderem mit den Hashtags #jetztwirdsdannlangsamwild sowie #nurderfcb versehen.

Müller war unter Tuchel zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen. In einer ähnlichen Situation unter Ex-Coach Niko Kovac im Herbst 2019 hatte er sich mit einem Abschied vom FC Bayern beschäftigt, wie er später selbst bestätigte.