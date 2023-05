Bericht: Real Madrid schielt auf Musiala-Transfer

IMAGO/Michael Taeger

Der FC Bayern will Jamal Musiala behalten

Jamal Musiala ist das große Zukunftsversprechen des FC Bayern. Durch seine steile Entwicklung in den vergangenen Jahren weckt der offensive Mittelfeldmann allerdings auch Begehrlichkeiten. Laut einem Medienbericht schielt Real Madrid auf eine Verpflichtung des Nationalspielers.

Jamal Musiala hat beim FC Bayern einen rasanten Aufstieg hingelegt. Inzwischen ist der 20-Jährige nicht mehr aus der Münchner Startelf wegzudenken. Das große Talent des Spielmachers ist natürlich auch den internationalen Spitzenklubs nicht verborgen geblieben.

Wie das Portal "fichajes" berichtet, befindet sich Musiala im Blickfeld von Real Madrid. Demzufolge würden die Königlichen seine Entwicklung ganz genau verfolgen.

Große Hoffnungen auf einen Transfer sollte sich der amtierende Champions-League-Sieger aber nicht machen. Zum einen ist Musiala noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden. Zum anderen soll der deutsche Rekordmeister keinen Gedanken daran verschwenden, seinen Hoffnungsträger abzugeben - im Gegenteil.

Jamal Musiala beim FC Bayern unverkäuflich

Zuletzt berichtete die "Sport Bild", dass der FC Bayern vorzeitig mit Musiala verlängern will. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte den gebürtigen Stuttgarter in der Vergangenheit bereits für unverkäuflich. An diesem Standpunkt wird sich nichts geändert haben.

Schließlich hat der DFB-Star in der laufenden Saison bereits 44 Pflichtspiele für den Bundesligisten absolviert. Seine beeindruckende Bilanz: 15 Tore sowie 14 Vorlagen.

Real Madrid wird seine Hoffnungen auf eine Verpflichtung deshalb wohl begraben müssen. Der spanische Hauptstadtklub will seinen Kader für die kommende Saison verjüngen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich die Königlichen mit BVB-Star Jude Bellingham auf einen Transfer verständigt. Eine Einigung mit Borussia Dortmund steht indes noch aus.