Setzt der BVB Sammer jetzt vor die Tür?

Matthias Sammer soll beim BVB nicht mehr fest im Sattel sitzen

Mit seinen Aussagen über die Zukunft von Jude Bellingham soll Matthias Sammer bei den Bossen von Borussia Dortmund für Irritationen gesorgt haben. Droht dem BVB-Berater nun sogar der Rauswurf?

Sammers Vertrag bei Borussia Dortmund ist noch bis 2025 datiert. Nach seinen unglücklichen Ausführungen über Bellingham ist laut "Bild" aber durchaus möglich, dass die Schwarz-Gelben die Zusammenarbeit vorzeitig beenden. Demnach ist unsicher, ob das Arbeitspapier noch einmal verlängert wird.

Einfach wäre ein Rauswurf Sammers allerdings nicht. Trainer Edin Terzic gilt als großer Befürworter des 55-Jährigen, der als Ratgeber und Mentor für den jungen Coach fungiert.

Von "Amazon Prime Video" angesprochen auf Bellinghams Eignung für einen absoluten Weltverein wie Real Madrid, hatte Sammer eine durchaus überraschende These aufgestellt.

"Er würde zumindest eine bessere Erziehung bekommen als in Dortmund. Weil zum Teil natürlich ein 19-Jähriger manchmal auch ein paar Flausen neben dem Feld und manchmal auch auf dem Feld im Kopf hat, was vollkommen normal ist für seine Entwicklung. Ich glaube, dass man darauf Einfluss nehmen muss", erklärte der 55-Jährige am Dienstag am Rande des Champions-League-Halbfinals zwischen Real Madrid und Manchester City (1:1).

BVB-Bosse wegen Sammer verärgert?

Sammer ergänzte: "Wenn er in Dortmund bleibt, wird er dort weiter reifen. Wenn er zu einem Klub wie hier kommt, muss er sich schneller und gründlicher anpassen. Ob er das möchte, wird er entscheiden."

Aussagen, die die Verantwortlichen des BVB laut "Sport1" verärgert haben. Schließlich versuche man beim Revierklub seit Wochen, das Wechselthema rund um Bellingham möglichst klein zu halten.

Dass nun ausgerechnet Chefberater Sammer die Gerüchteküche weiter zum brodeln brachte, sorgte demnach für "Verwunderung" und "Irritationen".