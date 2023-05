Heftige Attacke nach Hertha-Rücktritt

IMAGO/Fotostand / Taeger

Präsident Kay Bernstein von Hertha BSC bekam sein Fett weg

Am Donnerstag bestätigte Hertha BSC, dass das langjährige Präsidiumsmitglied Ingmar Pering sein Amt niedergelegt hat. Ein Umstand, der wenige Tage vor der Mitgliederversammlung die ohnehin angespannte Stimmung bei den schwer abstiegsbedrohten Berlinern noch einmal verschärft haben dürfte.

Wie eine Bombe dürften erst recht die Worte einschlagen, die Pering in einer Erklärung an das Präsidium und den Aufsichtsrat von Hertha BSC bezüglich seines Abschieds wählte. Der "Bild" liegt das Schreiben vor.

"In der zentralen Frage der Finanzen haben wir katastrophal versagt", zitiert die Zeitung Pering. "Wir haben auf die Zusagen von Werner Gegenbauer [Ex-Präsident, d.Red.] und Ingo Schiller [Ex-Finanzboss, d.Red.] vertraut, dass die Finanzierung noch ein Jahr sicher sei, als sie gegangen sind. Entweder haben wir in der Zwischenzeit unsere Aufgaben nicht richtig erfüllt, oder wurden getäuscht", führt Pering weiter aus und verweist in diesem Zusammenhang auffallend auf Gegenbauers Nachfolger Kay Bernstein, der noch Anfang Dezember 2022 behauptete, Hertha habe Liquiditätsprobleme. Laut Pering "eine völlige Fehleinschätzung."

Die Zusammenarbeit mit Neu-Investor 777 Partners sie zudem "hastig" und ohne ausreichende Prüfung der "Alternativen" eingegangen worden. Dass man schlicht keine andere Möglichkeit gesehen habe, eine "drohende Insolvenz" abzuwenden, beweise zudem, dass "viele Frühwarn-Systeme völlig versagt" haben oder dies sogar sollten.

Führung von Hertha BSC bekommt ihr Fett weg

Perings Attacke nimmt auch in der Folge nicht an Schärfe ab. Vor allem Gegenbauer und Bernstein geraten heftig in die Schusslinie. Während "in der Ära Gegenbauer" egoistische "Machtmenschen" das Sagen hatten, sei inzwischen die "versammelte Inkompetenz" am Werk.

Zudem habe man sich zu spät vom "vergötterten" Coach Sandro Schwarz getrennt, obwohl dieser "auf völliger Linie versagte".

Dass Perings Aussagen die Wahrheit abbilden, lässt sich zumindest nicht so einfach von der Hand weisen. Die Alte Dame rangiert drei Spieltage vor dem Ende der Saison auf dem letzten Tabellenplatz und muss um ihre Lizenz bangen. In einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" erklärte ein Insider unlängst: "Es ist der schlimmste Fall, den wir je hatten", die Situation, in die sich Hertha BSC manövriert hat, "hochkritisch".

Vor der anstehenden Mitgliederversammlung wurden von einem Mitglied sogar Anträge eingebracht, die die komplette Klubführung zur Abwahl stellen. Für Pering letztlich ein Hauptgrund für seinen Rücktritt: "Als es vor einem Jahr zum ersten Mal zu Abwahlanträgen gegen das ganze Präsidium kam, habe ich mir geschworen, dass ich so etwas kein zweites Mal in dieser Legislaturperiode mehr mitmache. Deshalb jetzt auch der Rücktritt", erklärte er der "Bild".

Einfacher ist die Lage bei Hertha nun allerdings nicht geworden. Das Hertha-Präsidium besteht jetzt nur noch aus sechs Mitgliedern, sieben sind laut Satzung Mindestanzahl. Um dennoch handlungsfähig zu bleiben, ruhen die Hoffnungen wohl auf einem Antrag, der diese Zahl auf sechs reduzieren soll.