Spekulationen um spektakulären Doppel-Deal des FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Sadio Mané (M.) und Marcel Sabitzer (r.) standen zusammen beim FC Bayern auf dem Platz

Zwischen dem FC Bayern und Sadio Mané stehen die Zeichen nach nur einem Jahr wieder auf Trennung. Der Angreifer wird in der Premier League gehandelt, wenngleich die Spur zurück nach England noch nicht sonderlich heiß sein soll. Trotzdem wird weiter über einen möglichen Transfer spekuliert.

Sadio Mané und der FC Bayern - das will einfach nicht zueinander passen.

Die Münchner würden den Sommer-Neuzugang wohl nach der laufenden Saison schon wieder ziehen lassen. Hierfür müsste sich aber erst einmal ein Abnehmer finden lassen.

Mané wurde unlängst mit dem FC Chelsea sowie mit Manchester United in Verbindung gebracht. Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, haben die beiden Premier-League-Klubs aber noch nicht ernsthaft angeklopft.

Der FC Bayern soll bei Mané aber weiter zu Gesprächen bereit sein. Reporter Tobias Altschäffl zufolge ist der deutsche Rekordmeister von den Leistungen des 31-Jährige "weiter sehr enttäuscht".

Mané war im kommenden Sommer für rund 32 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt. Die Erwartungshaltung an den senegalesischen Nationalspieler war riesig. Doch bislang blieb er an der Isar weit unter seinen Möglichkeiten.

Verlassen Sadio Mané und Marcel Sabitzer den FC Bayern?

Ob Chelsea oder ManUnited in der kommenden Transferperiode ihren Hut in den Ring werfen, bleibt abzuwarten.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk bringt indes ein potenzielles Transfer-Paket ins Spiel, das neben Mané auch Marcel Sabitzer beinhalten könnte.

Der zentrale Mittelfeldmann ist noch bis zum Saisonende vom FC Bayern an United ausgeliehen. Nach Informationen der Boulevardzeitung gab es bis dato noch keinen Kontakt zwischen dem 29-Jährigen und Cheftrainer Thomas Tuchel.

Manchester würde Sabitzer dem Vernehmen nach gerne behalten. Sollten die Red Devils letztlich noch zusätzlich Interesse an Mané zeigen, könnte der FC Bayern gleich zwei Spieler in einen Deal involvieren.