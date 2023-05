"Es wird schwierig": BVB-Star Can ordnet Titelchance ein

IMAGO/Revierfoto

Emre Can hat mit dem BVB die neunte Meisterschaft der Vereinshistorie im Visier

Der FC Bayern geht mit einem Punkt Vorsprung auf den BVB in den Endspurt um den Meistertitel in der Bundesliga. Drei Spieltage vor dem Saisonende muss Borussia Dortmund daher auf einen Ausrutscher des Konkurrenten aus München hoffen. Emre Can hat nun verraten, wie er die Chance auf den ersten Meistertitel seit der Saison 2011/12 einordnet.

Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg und der FSV Mainz 05: Das ist das durchaus anspruchsvolle Restprogramm des BVB. Damit die Schwaz-Gelben die Meisterschale nach über zehn Jahren Wartezeit wieder in den eigenen Händen halten können, müssen aus den letzten drei Spielen wohl drei Siege her.

Doch da der FC Bayern mit einem Punkt Vorsprung in den Bundesliga-Endspurt geht, braucht der BVB gleichzeitig einen Ausrutscher des Rivalen aus der bayrischen Landeshauptstadt. Emre Can ist dennoch überzeugt, dass die Dortmunder immer noch eine Chance auf den neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte haben.

BVB: Emre Can glaubt an Meisterschaft

"Es sind noch neun Punkte zu holen. Ich glaube, wir können es noch schaffen. In der Mannschaft glauben wir dran. Es ist noch vieles möglich", erklärte der 29-Jährige bei "Brinkhoff's Ballgeflüster" am Montag.

Dennoch sei sich der deutsche Nationalspieler der Lage an der Tabellenspitze durchaus bewusst, betonte er. "Es wird schwierig. Wir müssen erstmal die drei verbleibenden Spiele gewinnen, aber die Bayern genauso", ergänzte der Mittelfeld-Abräumer.

Durch die 6:0-Gala gegen den VfL Wolfsburg habe der BVB noch einmal zusätzliches Selbstvertrauen getankt, machte Can deutlich: "Das war schon wichtig. Das war ein Statement, das kann man schon sagen. Ich glaube, wir waren sehr gut. Es war ein sehr wichtiger Sieg. Mit den Fans hier in Dortmund sind wir sehr schwer zu schlagen. So kann es gerne weitergehen."

Bereits vor dem Spiel habe er ein gutes Gefühl gehabt, verriet Can mit einem Lächeln auf den Lippen. "Ich persönlich habe gesagt, dass wir die weghauen", offenbarte er.