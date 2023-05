Legenden übertrumpft! Haaland sorgt für irres Insel-Novum

IMAGO/Nick Potts

Erling Haaland sorgt seit seinem Wechsel vom BVB zu Manchester City im Sommer 2022 in England für Furore

Als sich Erling Haaland nach 86 Toren in 89 Pflichtspielen im Sommer 2022 von Borussia Dortmund in Richtung Manchester City verabschiedete, hatte der Norweger bereits eindrucksvoll bewiesen, dass ihm kaum ein Angreifer aktuell das Wasser reichen kann. Dass der Goalgetter seine irre Ausbeute auf der Insel aufrechthalten könnte, glaubten aber wohl nur wenige Experten. Doch Haaland trifft weiter wie am Fließband, bricht Rekord um Rekord und sorgte nun für ein geschichtsträchtiges Novum.

Die Football Writers' Association, die seit 1948 Englands Fußballer des Jahres kürt, hat 2023 Erling Haaland zum besten Kicker des englischen Fußballs ernannt. Das bestätigte die Vereinigung am Freitag.

Besonders beeindruckend: Haaland erhielt bei der Abstimmung der rund 800 Mitglieder 82 Prozent der Stimmen und gewann die Auszeichnung somit deutlicher als je ein Spieler zuvor. Platz zwei sicherte sich Bukayo Saka vom FC Arsenal vor seinem Teamkollegen Martin Ödegaard. Vierter wurde mit Kevin de Bruyne ein weiterer Star von Manchester City, Platz fünf geht an Marcus Rashford von Manchester United. Zudem erhielten 14 weitere Fußballer mindestens eine Stimme.

Auch zwei Deutsche gewannen schon

Haaland tritt damit die Nachfolge einiger der größten Namen der Fußball-Geschichte an. Cristiano Ronaldo gewann den Award 2007 und 2008, Wayne Rooney 2010, Thierry Henry wurde gleich dreimal ausgezeichnet (2003, 2004 und 2006) und auch Legenden wie die Engländer Alan Shearer, Gary Lineker, Gordan Banks, Bobby Charlton oder Stan Matthews sowie der Nordire George Best, der Waliser Ian Rush oder der Schotte Kenny Dalglish wurden in der Vergangenheit ausgezeichnet. So deutlich wie Haaland gewann keine der Ikonen.

Übrigens: Mit Bert Trautmann (1956) und Jürgen Klinsmann (1995) finden sich auch zwei Deutsche in der Liste.

Bei den Frauen kürte die FWA Sam Kerr vom FC Chelsea zur besten Spielerin des Jahres. Die Australierin gewann als erste Fußballerin überhaupt zum zweiten Mal in Folge. Kerr hängt ihre ärgste Verfolgerin Rachel Daly mit doppelt so vielen erhaltenen Stimmen klar ab.

Seit 1974 vergibt die englische Profifußballer-Gewerkschaft PFA parallel den Titel Fußballer des Jahres, die Auszeichnung der FWA gilt aber als prestigeträchtiger.

Haaland und Kerr werden ihre Auszeichnungen am Donnerstag, dem 25. Mai, im Landmark Hotel in London entgegennehmen.