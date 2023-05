Schalke-Idol zerfetzt Dortmund-Angebot: "Ziemlich daneben"

IMAGO/RHR-FOTO

Olaf Thon hofft auf einen Coup von Schalke 04 beim FC Bayern - aber nicht für den BVB

Rund um den FC Schalke 04 schlägt der mögliche Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Dortmund bei Schützenhilfe für den BVB im Bundesliga-Titelrennen weiterhin hohe Wellen. Eine Knappen-Legende kann mit der Idee nichts anfangen.

Rückblick: Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal sagte unter der Woche laut "WAZ": "Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt."

Der SPD-Politiker wollte damit einen zusätzlichen Anreiz setzen, damit die abstiegsbedrohten Schalker die Herkulesaufgabe bei Tabellenführer Bayern München am Samstag (15:30 Uhr) mit besonders großem Engagement angehen.

Bei Olaf Thon stieß der Einwurf auf wenig Gegenliebe. "Diesen Vorschlag finde ich ziemlich daneben. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich auch nur ein einziger Schalke-Spieler ins Goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen würde, weil er etwas für Borussia Dortmund geleistet hat", stellte der gebürtige Gelsenkirchener im Interview mit "t-online" klar.

Ähnlich äußerte sich S04-Coach Thomas Reis auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag. "Das ist für uns kein Thema. Letztendlich geht's um Schalke 04 und nicht um Borussia Dortmund", erklärte der 49-Jährige und ergänzte: "Sollte es so sein, kann man sich auch in Dortmund vielleicht etwas anderes einfallen lassen - auch für unsere Fans."

FC Schalke 04 will FC Bayern ärgern - "aber nicht für Dortmund"

Schalke-Urgestein Thon hofft derweil, dass sich die Mannschaft von den Schlagzeilen zum Thema Schützenhilfe am Wochenende nicht ablenken lässt.

"Sie werden alles Menschenmögliche tun, um in München etwas zu reißen. Aber nicht für Dortmund, sondern um in der Bundesliga zu bleiben", betonte der ehemalige Nationalspieler. "Realistisch betrachtet" sei der FC Bayern jedoch der "haushohe Favorit".