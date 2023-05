Schalker Flop-Coach offenbart Bayerns Schwachstellen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Manuel Baum stand 2020 in zehn Spielen für den FC Schalke 04 an der Seitenlinie

Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) erwartet der FC Bayern den FC Schalke 04 in der heimischen Allianz Arena - auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Ein ehemaliger Trainer-Flop der Knappen hat nun die größten Schwachstellen beider Mannschaften verraten und eine Prognose über den Spielausgang abgegeben.

Knapp drei Monate lang war Manuel Baum 2020 als Cheftrainer für den FC Schalke 04 aktiv. Von Erfolg gekrönt war seine kurze Amtszeit wahrlich nicht: Keine der zehn Bundesliga-Partien unter seiner Leitung konnten die Knappen gewinnen.

Inzwischen hat sich der 43-Jährige aus dem Profifußball-Geschäft zurückgezogen. Der gebürtige Bayer konzentriert sich zur Zeit voll auf seine Tätigkeit als Taktikexperte für "Sky" und "Sports Illustrated". Vor dem Duell seines Ex-Klubs gegen den FC Bayern hat Baum die Chancen der Schalker auf einen Achtungserfolg in der Allianz Arena eingeordnet.

Von der Mannschaft von Thomas Reis erwarte Baum "einen einfachen und zielgerichteten Fußball". Sorge macht dem Fußballehrer indes die schwächelnde Defensive.

Baum: "Der FC Bayern gewinnt, aber ... "

"Aufgrund von Verletzungen muss er oft neue Leute in der Defensive einsetzen, was der Stabilität nicht zuträglich ist. Die größte Schwachstelle der Defensive ist immer noch das defensive Umschalten", analysiert er in "Baums Taktik-Check" für "Sports Illustrated". Zwar habe die Stabilität in den letzten Wochen wieder zugenommen, dennoch sei sie "noch nicht wieder wie am Anfang der Rückrunde".

Doch auch der FC Bayern habe in den vergangenen Spielen immer wieder große Schwachstellen aufgewiesen. "Es fehlten Tempo, Spielwitz und Kreativität", kritisierte Baum, der glaubt, dass das Spiel gegen den FC Schalke ein "Thomas-Müller-Spiel" sein könnte. Der Routinier hatte zuletzt gegen Hertha BSC und Werder Bremen auf der Bank Platz nehmen müssen und war nicht über Kurzeinsätze hinausgekommen.

Dennoch glaubt Baum, dass die Münchener am Ende wieder einmal die Oberhand behalten werden. "Bayern gewinnt, braucht aber ein frühes Tor, um nicht zu zittern", so das Fazit des ehemaligen Bundesliga-Coaches.