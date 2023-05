Medizin-Check absolviert? BVB-Star kurz vor England-Wechsel

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Mahmoud Dahoud (l.) wechselt wohl vom BVB in die Premier League

Dass Mahmoud Dahoud und Borussia Dortmund am Saisonende getrennte Wege gehen, steht bereits seit Längerem fest. Nun ist offenbar auch klar, wohin es den scheidenden BVB-Profi im Anschluss ziehen wird.

Laut "Sport1" hat Dahoud am Wochenanfang einen Medizincheck in England absolviert. Demnach zieht es 27-Jährigen in die Premier League. Zu welchem Verein der zentrale Mittelfeldspieler genau wechselt, berichtet der TV-Sender nicht.

Newcastle United, Leicester City sowie Brighton & Hove Albion haben Dahoud wohl auf dem Zettel stehen. Eine Unterschrift unter einen Vertrag bei einem der Klubs ist "Sport1" zufolge noch nicht erfolgt.

BVB gibt Trennung von Mahmoud Dahoud bekannt

Der zweifache deutsche Nationalspieler läuft seit 2017 für den BVB auf. Im Sommer werden sich die Wege zwischen Borussia Dortmund und Dahoud aber definitiv trennen. Der Vertrag des Spielmachers läuft aus. Bereits im Februar teilten die Schwarz-Gelben mit, die Zusammenarbeit nicht fortsetzen zu wollen.

"Mo ist jetzt sechs Jahre bei uns, er ist ein sehr guter Fußballer, und ich habe sportlich und menschlich wirklich eine sehr hohe Meinung von ihm. Trotzdem haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl damals gegenüber "Bild".

Dahoud wurde in der Hinrunde von einer Schulterverletzung ausgebremst. Aktuell spielt der ehemaliger Gladbacher unter Cheftrainer Edin Terzic keine Rolle mehr.

Mahmoud Dahoud "sehr dankbar" für BVB-Zeit

Dahoud nutzt die Zeit, um sich nach seinem künftigen Arbeitgeber umzuschauen. "Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung und möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen", sagte der BVB-Profi vor wenigen Monaten im Gespräch mit "Sport1".

"Die Zeit bei Dortmund war wunderschön und vor allem auch die Fans haben mich immer unterstützt", meinte Dahoud: "Es besteht daher eine besondere Verbindung. Dafür bin ich sehr dankbar."