BVB oder FC Bayern? Magath legt sich im Meisterrennen fest

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Felix Magath glaubt an eine Meisterschaft des FC Bayern

Mit einem Punkt Vorsprung vor dem BVB geht der FC Bayern in den Endspurt um den Meistertitel in der Bundesliga. Dass der deutsche Rekordmeister auch am Ende der Saison an der Tabellenspitze steht, davon ist Trainer-Ikone Felix Magath überzeugt.

Drei Spiele bleiben Borussia Dortmund noch, um den FC Bayern noch am Gewinn der elften Meisterschaft in Folge abzuhalten. Nötig wäre dafür ein Ausrutscher der Mannschaft von Thomas Tuchel, die am Samstag auf den FC Schalke 04 trifft. Trainer-Legende Felix Magath stand für beide Vereine an der Seitenlinie, am 32. Spieltag drückt er aber dennoch den Münchenern die Daumen.

"Bayern braucht die Punkte dringender, weil die Meisterschaft – so befürchte ich – sonst dahin ist. Schalke hingegen könnte mit einem Punkt leben", erklärte der 69-Jährige in einem Interview mit der "Frankfurter Rundschau", der glaubt, dass es auch die Bayern sein werden, die am Ende wieder einmal die Schale in den Himmel recken können.

FC Bayern: "Nächstes Jahr gibt es keine Chance für alle anderen"

"Was den Saisonausgang angeht, setze ich auf den FC Bayern", stellte Magath klar. Für den deutschen Rekordmeister würde eine durchwachsene Saison mit viel Tumulten auf und neben dem Platz so doch noch einigermaßen versöhnlich enden. Der langjährige Bundesliga-Coach glaubt dennoch nicht, dass eine Spielzeit mit höchstens einem Titel zu einem großen Stühlerücken an der Säbener Straße führt.

"Der FC Bayern wird so geführt, dass es nicht auf Einzelergebnisse ankommt. Das, was im Sommer passiert, ist unabhängig vom Titel", erklärte Magath und ergänzte: "Ich betrachte das alles ein bisschen anders als die meisten. Denn ich finde, dass der FC Bayern den Übergang von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu den Nachfolgern bisher sehr gut gemeistert hat."

Für die Konkurrenz der Münchener hat Magath derweil nur eine düstere Prognose parat. "Nächstes Jahr gibt es keine Chance für alle anderen", legt sich der Ex-Profi fest.