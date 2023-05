BVB-Star über angeblichen Spielplan-Nachteil

IMAGO/Mika Volkmann

Nico Schlotterbeck träumt von seiner ersten Meisterschaft mit dem BVB

Der 31. bis 33. Bundesliga-Spieltag haben eins gemein: Im Fernduell um die Deutsche Meisterschaft legt jeweils der FC Bayern mit seiner Partie vor, ehe Borussia Dortmund am Abend oder sogar am Tag danach nachziehen muss. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte das bereits als vermeintlichen Nachteil für seinen Klub ausgemacht. Wie sehen das die Dortmunder Akteure selbst?

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck stellte nun klar, dass er die Spielplan-Arithmetik nicht als Ausrede zählen lassen will: "Mir ist das relativ egal. Wir müssen eh alles gewinnen. Ich glaube, daran führt kein Weg vorbei", meinte der Abwehrspieler im "BVB-Feiertagsmagazin".

Erst am 34. Spieltag spielen der FC Bayern und der BVB wieder zeitgleich. Bis dahin müssen die Dortmunder jeweils nachziehen. An diesem Wochenende etwa legen die Münchner am Samstag ab 15:30 Uhr gegen den FC Schalke 04 vor, ehe die Schwarz-Gelben am Abend ab 18:30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach ihr drittletztes Saisonspiel absolvieren.

"Wir müssen halt auf einen Patzer hoffen von den Münchnern. Aber arg viel können wir da nicht beeinflussen, außer unser eigenes Spiel" so Schlotterbeck, der nach überstandener Oberschenkel-Verletzung wieder vollends ins Mannschaftstraining der Westfalen eingestiegen ist.

BVB-Star verspricht Heimsieg gegen Gladbach: "Davon bin ich überzeugt"

Nach dem 6:0-Heimsieg des BVB in der Vorwoche gegen den VfL Wolfsburg will der 23-Jährige mit großem Selbstvertrauen gegen die Fohlenelf aus Gladbach starten, für die es tabellarisch gesehen als Tabellenzehnter um nicht mehr viel geht.

"In Dortmund entscheidet Dortmund, wie das Spiel ausgeht", stellte Schlotterbeck klar. Der Nationalspieler versprach einen weiteren Sieg vor heimischer Kulisse: "Wir werden die Serie ausbauen, davon bin ich überzeugt. Ich glaube mit dem Stadion ist es für die gegnerischen Mannschaften nicht leicht, nach Dortmund zu kommen. Da herrscht auch ein gewisser Respekt", so Schlotterbeck über den ersten Platz der Dortmunder in der Heim-Tabelle der Bundesliga.

"Das Publikum gibt uns eine gewisse Energie. Hier in Dortmund sind dann noch mal drei, vier Prozent mehr in deinem Kopf, bei denen du weißt: Hier wird heute nichts anbrennen, egal was der Gegner macht", fügte der Innenverteidiger hinzu, der in seiner ersten BVB-Saison bereits 38 Pflichtspiele bestritten hat.

Gegen Gladbach versprach Schlotterbeck an die schwarz-gelbe Anhängerschaft: "Es wird funktionieren, davon bin ich überzeugt."