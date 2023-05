Ex-BVB-Star gibt Rücktritt bekannt

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Axel Witsel (l.) hier im August 2021 mit Erling Haaland

Viele Jahre lang war Mittelfeldspieler Axel Witsel eines der großen Aushängeschilder der Belgischen Fußball-Nationalmannschaft. Am Freitagabend gab der Ex-Star von Bundesligist Borussia Dortmund nun seinen Rücktritt aus der Nationalelf bekannt.

Im Jahr 2008 lief Witsel erstmals für die "Roten Teufel" auf und bestritt seit dem überragende 130 Länderspiele. Zwölf Treffer waren dem 34-Jährigen dabei gelungen, der zwischen 2018 und 2022 beim BVB unter Vertrag stand.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich die emotionale Entscheidung getroffen, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten. Es hat mich sehr stolz gemacht, dass ich mein Land in den letzten 15 Jahren vertreten durfte", schrieb Witsel am Freitag in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Zum letzten Mal war Witsel bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Katar für die belgische A-Nationalmannschaft am Ball, stand beim enttäuschenden WM-Turnier der Belgier dreimal in der Startelf.

Witsel wechselte ablösefrei vom BVB nach Madrid

Der Routinier erklärte seinen Rücktritt vor allem mit familiären Gründen: "Mir ist es wichtig, jetzt mehr Zeit für meine Familie zu haben und mich auf meinen Verein zu konzentrieren. Ich danke allen Menschen, die es mir ermöglicht haben, mich im Trikot der Roten Teufel zu entwickeln. Danke an alle meine Trainer, meine Teamkollegen und nicht zu vergessen das medizinische Personal", so der Mittelfeldmann, der mit Belgien an insgesamt drei WM- und zwei EM-Endrunden teilgenommen hatte.

Sein größter Erfolg im Nationalmannschafts-Trikot war zweifelsohne der dritte Platz bei der WM 2018 in Russland, als Witsel in sechs Spielen eingesetzt wurde.

Künftig liegt der Fokus also auf seinem derzeitigen Klub Atlético Madrid, mit dem er in der spanischen La Liga noch vor Stadtrivale Real Madrid auf Platz zwei rangiert und im kommenden Jahr erneut in der Champions League spielen wird.

Witsels Vertrag bei Atleti läuft noch bis 2024. Der zentral-defensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2022 ablösefrei vom BVB in die spanische Hauptstadt gewechselt.