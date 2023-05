S04-Star vor Bayern-Kracher: "Wollen in München punkten"

IMAGO/TEAM2sportphoto

Tom Krauß (r.) tritt mit dem FC Schalke am Samstag bei den Bayern an

In seiner ersten Bundesliga-Saison mit dem FC Schalke 04 hat sich Tom Krauß auf Anhieb zu eine der wichtigsten Säulen im königsblauen Spiel entwickelt. Mit einer ehrgeizigen Zielsetzung will der Youngster nun ausgerechnet beim FC Bayern den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt setzen.

Nach den jüngsten Erfolgserlebnissen gegen Werder Bremen (2:1) und Mainz 05 (3:2) will Krauß mit seinem FC Schalke auch in der Münchner Allianz Arena etwas Zählbares mitnehmen, wenn gleich es für die Bayern noch um nicht weniger als die deutsche Meisterschaft geht.

"Wir haben einen guten Lauf, weil wir mit den Fans interagieren, weil wir unser Herz auf dem Platz lassen. Wir wollen die Klasse halten und dafür auch in München punkten", stellte Krauß voller neuem Selbstvertrauen im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" klar.

Von seinen Mannschaftskollegen und sich selbst erwartet Krauß einen mutigen und forschen Auftritt, um nach dem letzten Auswärtscoup in Mainz womöglich erneut auf fremden Geläuf etwas mitzunehmen: "Es ist extrem wichtig, wie wir als Mannschaft auftreten. Dass wir nicht hinfahren und über die Anzahl der möglichen Gegentore nachdenken. Sondern dass wir vor allem nach den vergangenen beiden Spielen mit Selbstbewusstsein antreten und sagen: Wir wollen etwas mitnehmen, auch wenn es schwer wird."

Krauß unumstrittener Stammspieler beim FC Schalke

Der 21-Jährige hat in seiner ersten Saison auf Schalke einen prägenden Eindruck hinterlassen, bestritt mit Ausnahme eine Gelbsperre am 29. Spieltag jede einzelne Partie für die Knappen.

"Mein Ziel war es, so viel wie möglich zu spielen. Wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte: Du machst von 30 Spielen 29 von Beginn an und kommst einmal rein, hätte ich gesagt: Ich unterschreibe, wo ist das Papier? Ich habe hier außerdem andere Emotionen als bei anderen Klubs, Schalke ist nun einmal mein Lieblingsverein. Es war auch deshalb der richtige Schritt für mich", so der Leihspieler, der ab dem Sommer weiterhin einen Anschlussvertrag bis 2025 bei RB Leipzig besitzt.

Sollte Königsblau den Klassenerhalt schaffen, würde allerdings eine Kaufpflicht greifen, die Krauß dann eine langfristige Zukunft bei S04 ermöglichen würde. Über seine Planungen ab dem Sommer gibt es nach Krauß' Aussage aber noch nichts Entscheidendes zu vermelden: "Ich habe derzeit keinen Kontakt (zu RB Leipzig, Anm. d. Red.). Ich will in der kommenden Saison mit Schalke in der Bundesliga spielen."