BVB-Star meldet sich aus dem Krankenhaus

IMAGO/Volker Müller

Jamie Bynoe-Gittens (oben) fällt erneut mit einer Schulterverletzung aus

Es war einer der vielen Verletzungsschocks, die Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auch in dieser Saison wieder zu verdauen hatte: Jamie Bynoe-Gittens musste zum wiederholten Male in der laufenden Spielzeit mit einer Schulterverletzung passen. Nun meldete sich der BVB-Youngster aus dem Krankenhaus.

Wie der Tabellenzweite der Bundesliga am Freitag selbst über die sozialen Medien mitteilte, habe sich der 18-Jährige mittlerweile "erfolgreich" einer Schulter-Operation unterzogen.

Schon in der Hinrunde war Bynoe-Gittens mit einer schweren Verletzung an seiner linken Schulter ab September monatelang ausgefallen. Dieses Mal hatte es den jungen Engländer an der rechten Schulter erwischt. Nach den aufgetretenen Problemem im März wurde zunächst versucht, die Schmerzen konservativ und ohne OP in den Griff zu bekommen.

Nach zwei Kurzeinsätzen in der Liga gegen Union Berlin (2:1) und den VfB Stuttgart (3:3) wurde dann aber schnell klar: Bynoe-Gittens muss erneut unters Messer.

Dieser operative Eingriff sei nun erfolgt, wie Borussia Dortmund vermeldete.

BVB-Youngster peilt Comeback im Sommer an

Die Saison sei für den Flügelspieler damit zwar beendet. Der BVB-Spieler selbst zeigte sich zuletzt aber zuversichtlich, ab dem Sommer wieder voller Elan auf den Rasen zurückkehren zu können.

Wie lange Bynoe-Gittens fortan noch ausfallen wird, seit derzeit noch nicht abzusehen. Die Schwarz-Gelben vermeldeten lediglich, dass der Teenager "in nächster Zeit vorerst nicht zur Verfügung stehen werde".

In der laufenden Bundesliga-Saison stand der gebürtige Londoner in 15 Begegnungen für die Westfalen auf dem Rasen. Er erzielte dabei drei Treffer für seine Farben, das letzte davon im Februar beim 2:0-Auswärtssieg der Dortmunder bei Werder Bremen.

Beim letzten Einsatz in Stuttgart wirkte er ab der 69. Minute als Einwechselspieler für Donyell Malen mit. Zum Zeitpunkt seiner Einwechslung hatte der BVB noch 2:0 in Führung gelegen.