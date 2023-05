Verwirrung um Interesse des FC Bayern an RB-Star Olmo

IMAGO/Roger Petzsche

Dani Olmo im Trikot von RB Leipzig

Dani Olmo soll als mögliche Neuverpflichtung beim FC Bayern auf dem Zettel stehen. So zumindest hieß es in dieser Woche in einem Medienbericht. Von anderer Quelle wurde nun allerdings vermeldet, dass an dem angeblichen Interesse der Münchner an dem Mittelfeld-Star von RB Leipzig gar nichts dran sein soll.

Wie es in einem "Sport1"-Bericht hieß, sollen die Meldungen nicht stimmen, dass der deutsche Rekordmeister heiß auf einen Sommer-Transfer von Dani Olmo ist. Der spanische Nationalspieler sei demnach nicht vom FC Bayern nicht als Transferziel ausgemacht worden.

Laut dem Bericht plane der Tabellenführer für die kommende Saison vielmehr weiter mit seinen etatmäßigen Kräften für die Zehner-Position im zentral-offensiven Mittelfeld. Das sind in erster Linie die beiden Nationalspieler Jamal Musiala und Thomas Müller.

Während Jamal Musiala ohnehin einen langfristigen Vertrag bis 2026 bei den Münchnern besitzt, läuft das Arbeitspapier von Klub-Urgestein Thomas Müller nur noch bis Sommer 2024. Um den 33-Jährigen hatte es zuletzt wilde Gerüchte gegeben, nachdem er unter dem neuen Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel seinen Stammplatz verloren hatte.

FC Bayern sucht intensiv nach neuem Mittelstürmer

Nach "Sport1"-Infos soll zumindest klar sein, dass Leipzigs Dani Olmo kein Kandidat sein soll, der Müller bei den Bayern beerben könnte.

Als größte Transfer-Baustelle für den bevorstehenden Sommer soll beim deutschen Branchenprimus weiterhin die Mittelstürmer-Position gelten. Außerdem werde auch nach möglichen Alternativen für die Sechser-Position im zentral-defensiven Mittelfeld Ausschau gehalten.

Offensivspieler Dani Olmo war im Winter 2020 zu den Roten Bullen gewechselt und dort innerhalb kürzester Zeit zu einem der besten Akteure der Bundesliga herangereift. In der laufenden Spielzeit bestritt er für RB Leipzig 21 Liga-Partien, in denen er zwei Treffer beisteuerte. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2024.