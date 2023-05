FC Bayern nach "Fehler" in schlechter Transferposition

IMAGO/Oryk HAIST

Hasan Salihamidzic steht beim FC Bayern vor einem schwierigen Transfersommer

In seiner erfolgreichen Karriere gewann Thomas Helmer Titel mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern, die Münchner führte der Europameister von 1996 sogar zwei Jahre lang als Kapitän aufs Feld. Nun hat sich der 58-Jährige zur aktuellen Saison des deutschen Rekordmeisters geäußert - und dabei den Finger in eine Wunde gelegt.

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison der deutschen Fußball-Bundesliga herrscht weiterhin Hochspannung im Kampf um die Meisterschale. Seriensieger FC Bayern, der in den vergangenen Jahren meist überlegen zum Titel spazierte, rangiert zwar an der Spitze, Verfolger Borussia Dortmund liegt aber nur einen Punkt hinter den Münchnern. Ein Umstand, den Thomas Helmer darin begründet sieht, dass die Bayern im Sommer einen entscheidenden "Fehler" gemacht haben.

"Der Hauptgrund für die derzeitige Situation des FC Bayern ist sicher, dass zwei Weltklassespieler weggebrochen sind: Ganz hinten Manuel Neuer im Tor und ganz vorne Robert Lewandowski im Angriff", führt Helmer in Interview mit der "Abendzeitung" aus. "Für Neuers Verletzung konnten die Verantwortlichen natürlich nichts. Aber für Lewandowski keinen Nachfolger zu holen, war ein Fehler. Da hätte ein Hochkaräter kommen müssen, das hat Bayern versäumt. Ganz klar", moniert der Ex-Verteidiger.

Lewandowski wechselte 2014 vom BVB an die Säbener Straße und überzeugte von Beginn als herausragender Torjäger: Beim Champions-League-Triumph 2020 erzielte der Pole 15 Treffer in zehn Partien, 2020/21 knackte er mit 41 Bundesliga-Toren einen Uraltrekord von Gerd Müller.

Obwohl der FC Bayern den Angreifer nur zu gerne gehalten hätte, ließ man ihn 2022 letztlich zum FC Barcelona ziehen, verzichtete aber auf die Verpflichtung eines gleichwertigen Ersatzes.

Auch ein Grund dafür, warum die Bayern-Führung um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn zuletzt merklich Gegenwind bekam. Helmer hält dennoch wenig von der Idee, das Duo von seinen Aufgaben zu entbinden. Wäre er Teil des Bayern-Aufsichtsrates, würde er Kahn und Salihamidzic weiterhin eine Chance geben, so Helmer, der als Begründung die Vorgänger der beiden Ex-Spieler anführt: "Die Fußstapfen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind ja gar nicht auszufüllen, machen wir uns doch nichts vor."

Eine leichte Zeit steht der Spitze der Münchner allerdings nicht ins Haus. Dass im Sommer 2023 nun doch ein neuer Neuner her soll, hat der Verein längst bestätigt, Stürmer vom Kaliber eines Robert Lewandowski sind auf dem Markt allerdings Mangelware.

"Zunächst einmal ist Bayern in einer schlechten Position, weil alle Vereine wissen: Die brauchen jetzt jemanden im Sturm", legt Helmer den Finger in die Wunde. Für den zuletzt intensiv gehandelten Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt soll die SGE zum Beispiel über 100 Millionen Euro verlangen. Helmer kann sich den Franzosen allerdings dennoch gut in München vorstellen.

Selbiges gilt für Leipzigs Dani Olmo, den der gebürtige Herforder "definitiv" als gute Verstärkung sieht.

Helmer prophezeit "Probleme" beim FC Bayern

Olmo könnte in München in Konkurrenz mit Urgestein Thomas Müller treten. Eine Personalie, über die zuletzt ebenfalls viel diskutiert wurde. Nachdem sich das Urgestein unter Trainer Thomas Tuchel vermehrt auf der Bank wiederfand, kursierten sogar Abschiedsgerüchte. Helmer schätzt die Lage durchaus problematisch ein.

"Es sieht aktuell nicht so aus, dass Thomas Müller unter Thomas Tuchel unangefochten ist. Und wenn Müller nicht spielt, wird es immer Probleme geben. Er kann natürlich nicht zufrieden sein mit dieser Situation." Zumal der Routinier 2023 schon einige "Nackenschläge" habe wegstecken müssen.

Müller selbst zog die Spekulationen um einen Wechsel zuletzt in den Sozialen Medien zwar ins Lächerliche, dass das Fußballgeschäft schnelllebig ist, ist aber kein Geheimnis.