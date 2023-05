Klare Ansage: Star des FC Bayern will die Schale

IMAGO/Sven Beyrich/SPP/SID/IMAGO/Sven Beyrich/SPP

Lea Schüller hat den Meister-Titel im Visier

Fußball-Nationalstürmerin Lea Schüller vom FC Bayern glaubt nach den "Big Points" im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim an den Triumph im engen Meister-Rennen.

"Ich glaube, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen", sagte die Matchwinnerin nach dem 1:0 (1:0)-Heimerfolg der Tabellenführerinnen am Freitagabend gegen den Bundesliga-Vierten.

Das enge Spiel habe sie zwar "die letzten fünf Minuten schon zittern" lassen, dennoch habe am Ende das bessere Team gewonnen: "Und das ist das, was zählt." Trainer Alexander Straus bemängelte zwar die fehlende Effizienz, stellte angesichts der anhaltenden Personalprobleme aber fest: "Die Erleichterung über den Sieg ist natürlich groß. Ich bin stolz darauf, was das Team geleistet hat."

Der viermalige Meister München hat durch den 15. Liga-Sieg nacheinander vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger VfL Wolfsburg. Die Titelverteidigerinnen können am Sonntag (13:00 Uhr/Magenta Sport) beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt nachziehen. Die Bayern treten noch bei Bayer Leverkusen an und empfangen Schlusslicht Turbine Potsdam.

Schüller hatte die Münchnerinnen mit ihrem Kopfballtor (26.) nach einer Ecke von Klara Bühl jubeln lassen. Es war der zwölfte Saisontreffer für die Torjägerin, angeführt wird die Wertung von DFB-Kapitänin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) mit 15 Toren.