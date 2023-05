Medien: Kimmich fühlt sich "nicht ausreichend geschätzt"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Joshua Kimmich ist einer der Leader des FC Bayern

Unlängst befeuerte ein spanischer Medienbericht das Gerücht, Joshua Kimmich vom FC Bayern stehe vor einem Wechsel zu Real Madrid. Der zentrale Mittelfeldspieler sei nicht abgeneigt, hieß es damals. Nun fallen plötzlich drastischere Worte.

Obwohl Real Madrid mit Jude Bellingham von Borussia Dortmund im Sommer 2023 aller Voraussicht nach einen absoluten Hochkaräter für die Mittelfeldzentrale verpflichten und dafür die Kassen ordentlich schröpfen wird, soll Präsident Florentino Pérez bereits daran arbeiten, 2024 auch Joshua Kimmich vom FC Bayern in die spanische Hauptstadt zu locken. Das berichtete "Diario Gol" vor wenigen Tagen.

In dieselbe Kerbe schlägt nun ein Bericht der katalanischen Online-Zeitung "El Nacional". Demnach strebt Pérez den Deal allerdings sogar schon in der kommenden Sommertransferperiode an, als Ablöse soll man von etwa 100 Millionen Euro ausgehen.

Wirklich überraschend ist allerdings, was "El Nacional" über Kimmich erfahren haben will. Kimmich soll durchaus bereit sein, eine neue Herausforderung anzunehmen, da er mit dem FC Bayern ohnehin schon alles gewonnen hat, heißt es unter anderem.

Sprengstoff beinhaltet aber vor allem die Behauptung, der deutsche Nationalspieler ziehe einen Abschied aus München auch in Betracht, da sein Verhältnis zur Klubführung gestört sei, Kimmich sich "nicht ausreichend geschätzt" fühle.

Nagelsmanns Entlassung beim FC Bayern der Stein des Anstoßes?

Konkret soll Kimmich missfallen haben, dass Trainer Julian Nagelsmann entgegen seiner Empfehlung seinen Hut nehmen musste und durch Thomas Tuchel ersetzt wurde. Zwar hat Kimmich zu den Spielern gehört, die Nagelsmann nach seiner Beurlaubung öffentlich den Rücken gestärkt haben, ein zerrüttetes Verhältnis zu den Bayern-Bossen ließen die Aussagen aber keinesfalls erahnen.

Dem Bericht zufolge erwägt der 28-Jährige allerdings "zunehmend ernsthaft", die Bundesliga zu verlassen. Madrid sei dabei ein Ziel, das Kimmich alles bieten könne, was er sich sportlich und finanziell wünsche. Gerade die im Artikel dann jedoch aufgezeigte sportliche Perspektive dürfte bei Kimmich allerdings auf wenig Gegenliebe stoßen.

Da Real im zentralen Mittelfeld bereits sehr gut besetzt ist, soll man mit Kimmich als Rechtsverteidiger planen. Eine Position, auf der der Rechtsfuß zu Beginn seiner Laufbahn zwar sehr lange erfolgreich war, die er aber nicht so sehr schätzt wie den Platz in der Spielfeldmitte.

Letztlich liegt die Entscheidung allerdings ohnehin beim FC Bayern, wo Kimmich immerhin noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag steht. Dass der deutsche Rekordmeister Interesse daran hat, einen seiner Führungsspieler zu verkaufen, ist kaum zu erwarten.